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Потратил всего 20 долларов: учитель математики идет за славой легендарного Манимейкера

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
8 ноября, 18:50
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Джон Койл прошел два сателлита и успешно отыграл Day 1 на Главном событии Мировой серии покера
Джон Койл творит сенсацию на Главном событии WSOP
Джон Койл творит сенсацию на Главном событии WSOP / Фото: Pokeroff

4 ноября стартовало Главное событие Мировой серии покера 2021. Организаторы создали сразу шесть "первых дней", чтобы как можно больше игроков успели заявиться на Main Event.

На данный момент в игре остается более трех тысяч покеристов, тогда как регистрация еще не закрыта. С каждого из шести входных дней игроки проходят в два дня стадии Day 2, после чего лучшие объединяются и отыгрывают сессии вместе.

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Помимо топ-игроков на поздние стадии проходят и аматоры. Так, уже большого успеха добился учитель математики из Нью-Йорка Джон Койл.

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Мужчина отобрался на Main Event через два сателлита, потратив всего 20 долларов. Бай-ин в первый ивент стоил 5 долларов и Джон не пожалел денег, чтобы использовать четыре входа.

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Место в призах позволило Койлу отобраться на сателлит к Главному событию WSOP, где он смог триумфовать. В качестве награды покерист получил 14 тысяч долларов и билет на Main Event.

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На этом американец не остановился и уже прошел в Day 2 со средним стеком. Джон признается, что подсел на игру в карты в 00-ые во время "покерного бума", вызванного триумфом Манимейкера на WSOP Main Event 2003, и не считает себя профессионалом.

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Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
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Брин Кенни Брин Кенни
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Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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