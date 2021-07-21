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Попытка №38: американец из Китая прервал обидную традицию на Мировой серии покера

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
21 июля, 18:20
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Сэнг Ли аж 37 раз попадал в призы на WSOP, однако лишь вчера выиграл свой первый браслет в серии
Сэнг Ли наконец-то выиграл турнир Мировой серии покера
Сэнг Ли наконец-то выиграл турнир Мировой серии покера / Фото: Pokeroff

Сегодня утром завершился еще один турнир Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.

Вчера же состоялся 20-ый турнир, который собрал один из самых крупных призовых фондов на WSOP этого года (948 тысяч долларов). В событии зарегистрировался 221 игрок, который заплатил по три с лишним тысячи бай-ина.

Ивент, который продлился более 12 часов, оказался жесток для топ-игроков, поскольку в призы так и не попали Даниэль Негреану, Алекс Фоксен, Фил Хельмут и Кристен Бикнелл. В свою очередь низкими местами в ITM (In The Money) довольствовались немецкий хайроллер Маниг Лёзер (36 место), чемпион 14 ивента Джионни Демерс (26 место) и американец Энтони Зинно (20 место).

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За финальный стол помимо малоизвестных игроков сумели попасть Джон Риордан и раннер-ап первого ивента WSOP Online Кристофер Базиль, а известный хайроллер Дэвид Колман занял третье место. Браслет же в итоге достался американцу китайского происхождения Сэнгу Ли, который до этого выиграл чуть более 140 тысяч долларов за все время.

В хедз-ап с Даниэлем Базгоном youngkoi входил аутсайдером, однако сумел наверстать упущенное и удачно поддержал ставку соперника в олл-ин. Базгон рассчитывал на одномастные К9, тогда как Сэнг взял раздачу с АQ (на ривере прилетела дама). Это позволило Ли взять свой первый браслет WSOP и прервать неудачную серию, ведь ранее Сэнг аж 37 раз оказывался в призах на Мировой серии покера онлайн.

Результаты финального стола WSOP Online Event #20:

  1. Сэнг Ли – 241,7 тыс. долларов
  2. Даниэль Базгон – 149,3 тыс. долларов
  3. Дэвид Колман – 102,7 тыс. долларов
  4. Кристофер Базиль – 71,9 тыс. долларов
  5. Захари Грек – 51,5 тыс. долларов
  6. Джереми Осмас – 38,1 тыс. долларов
  7. madmaz – 28,5 тыс. долларов
  8. Джон Риордан – 21,3 тыс. долларов

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