Понадобилось более ста попыток: определился победитель Главного события на WSOP Online 2021

Уроженец Омахи Дэн Синделар множество раз попадал в ITM на Мировой серии покера, однако браслет добыл лишь вчера

Дэн Синделар - чемпион Grand Finale WSOP Online 2021 / Фото: cardplayer.com

Вчера завершилась Мировая серия покера онлайн, которая проходила на сайте WSOP с 1 июля и 1 августа. Организаторы разыграли 33 золотых браслета.

В воскресенье же определился победитель в Главном событии серии Grand Finale. Им стал американец Дэн Синделар, уроженец городка с символическим названием Омаха, штат Небраска.

Последний ивент собрал 1355 игроков, а с учетом ребаев в турнир было сделано более двух тысяч входов. Главная причина этому – не только статус события, но и довольно невысокий бай-ин (500 долларов).

Все событие заняло аж 12 часов, тогда как финалка длилась довольно быстро. В решающем отрезке фаворитом виделся Стэнли Ли, который выбил нескольких оппонентов и вступил в хедз-ап с трехкратным перевесом над Синделаром.

Правда, несколько удачных раздач помогли Дэну перевернуть ситуацию и уже самому нарастить преимущество над оппонентом до десятикратного. В решающей раздаче все решил киккер, ведь ни Синделару с AJ, ни Ли с КQ так и не прилетела комбинация.

Отметим, что для уроженца Омахи это первый браслет WSOP в карьере. Правда, американец уже более 100 раз финишировал в призах на Мировой серии покера. Всего за карьеру Синделар поднял более двух миллионов долларов.

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Что интересно, в призовой зоне Grand Finale оказалось не так много известных имен. К примеру, Майк Матусов выиграл всего 900 долларов за 271 место, а Джефф Мэдсен – 1К за 194-ое.

Результаты финального стола WSOP Online Event #33: