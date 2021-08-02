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Понадобилось более ста попыток: определился победитель Главного события на WSOP Online 2021

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
2 августа, 16:35
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Уроженец Омахи Дэн Синделар множество раз попадал в ITM на Мировой серии покера, однако браслет добыл лишь вчера
Дэн Синделар - чемпион Grand Finale WSOP Online 2021
Дэн Синделар - чемпион Grand Finale WSOP Online 2021 / Фото: cardplayer.com

Вчера завершилась Мировая серия покера онлайн, которая проходила на сайте WSOP с 1 июля и 1 августа. Организаторы разыграли 33 золотых браслета.

В воскресенье же определился победитель в Главном событии серии Grand Finale. Им стал американец Дэн Синделар, уроженец городка с символическим названием Омаха, штат Небраска.

Последний ивент собрал 1355 игроков, а с учетом ребаев в турнир было сделано более двух тысяч входов. Главная причина этому – не только статус события, но и довольно невысокий бай-ин (500 долларов).

Все событие заняло аж 12 часов, тогда как финалка длилась довольно быстро. В решающем отрезке фаворитом виделся Стэнли Ли, который выбил нескольких оппонентов и вступил в хедз-ап с трехкратным перевесом над Синделаром.

Правда, несколько удачных раздач помогли Дэну перевернуть ситуацию и уже самому нарастить преимущество над оппонентом до десятикратного. В решающей раздаче все решил киккер, ведь ни Синделару с AJ, ни Ли с КQ так и не прилетела комбинация.

Отметим, что для уроженца Омахи это первый браслет WSOP в карьере. Правда, американец уже более 100 раз финишировал в призах на Мировой серии покера. Всего за карьеру Синделар поднял более двух миллионов долларов.

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Что интересно, в призовой зоне Grand Finale оказалось не так много известных имен. К примеру, Майк Матусов выиграл всего 900 долларов за 271 место, а Джефф Мэдсен – 1К за 194-ое.

Результаты финального стола WSOP Online Event #33:

  1. Дэн Синделар – 159,1 тыс. долларов
  2. Стэнли Ли – 98,4 тыс. долларов
  3. Фред Ли – 71,5 тыс. долларов
  4. Гай Данлоп – 52,4 тыс. долларов
  5. Дрю Гонсалес – 38,8 тыс. долларов
  6. chuckybrown9 – 29 тыс. долларов
  7. Конрад Симпсон – 21,9 тыс. долларов
  8. Анна Антимони – 16,7 тыс. долларов
  9. Дэн Гальегос – 12,9 тыс. долларов

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