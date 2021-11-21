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Покинул Лас-Вегас с тремя миллионами! Стал известен победитель самого дорогого турнира WSOP

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
21 ноября, 11:50
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Адриан Матеос не пожалел 250 тысяч долларов на турнир хайроллеров и сумел оформить наибольшие призовые в карьере
Адриан Матеос выиграл 3,2 миллиона долларов в Лас-Вегасе
Адриан Матеос выиграл 3,2 миллиона долларов в Лас-Вегасе / Фото: WSOP

Подходит к концу Мировая серия покера. WSOP длится в Лас-Вегасе уже полтора месяца, а по ее итогам организация разыграет 88 золотых браслетов.

Четыре дня назад завершился Main Event и его чемпионом стал австрийский покерист Корай Алдемир. Хайроллер сумел обойти более шести тысяч игроков и выиграть аж 8 миллионов.

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Корай Алдемир стал победителем WSOP Main Event

Во вторник же завершатся и остальные ивенты серии. А этой ночью подошел к концу самый дорогой турнир WSOP с бай-ином 250 тысяч долларов. Неудивительно, что на него зарегистрировалось всего 33 игрока.

В призах оказались всего пятеро участников, а чемпионом стал, пожалуй, самый известный из них Адриан Матеос. Испанец сумел одолеть в хедз-апе британца Бенджамина Хита и добыть свой четвертый браслет в карьере.

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Adrian Mateos

Матеос входит в ТОП-25 самых успешных покеристов в истории, заработав за овальным столом более 25 миллионов долларов. Самой громкой победой испанца можно назвать Main Event на WSOP Europe в 2013 году. Правда, бест-кэш Адриан оформил именно этой ночью.

Результаты финального стола WSOP #82 Super High Roller NLH:

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  1. Адриан Матеос – 3,26 млн долларов
  2. Бенджамин Хит – 2,02 млн долларов
  3. Джон Кинкейд – 1,37 млн долларов
  4. Сет Дэвис – 930,7 тыс. долларов
  5. Кейт Тильстон – 632,1 тыс. долларов

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Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
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Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
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