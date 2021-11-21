Покинул Лас-Вегас с тремя миллионами! Стал известен победитель самого дорогого турнира WSOP

Подходит к концу Мировая серия покера. WSOP длится в Лас-Вегасе уже полтора месяца, а по ее итогам организация разыграет 88 золотых браслетов.
Четыре дня назад завершился Main Event и его чемпионом стал австрийский покерист Корай Алдемир. Хайроллер сумел обойти более шести тысяч игроков и выиграть аж 8 миллионов.
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Во вторник же завершатся и остальные ивенты серии. А этой ночью подошел к концу самый дорогой турнир WSOP с бай-ином 250 тысяч долларов. Неудивительно, что на него зарегистрировалось всего 33 игрока.
В призах оказались всего пятеро участников, а чемпионом стал, пожалуй, самый известный из них Адриан Матеос. Испанец сумел одолеть в хедз-апе британца Бенджамина Хита и добыть свой четвертый браслет в карьере.
Матеос входит в ТОП-25 самых успешных покеристов в истории, заработав за овальным столом более 25 миллионов долларов. Самой громкой победой испанца можно назвать Main Event на WSOP Europe в 2013 году. Правда, бест-кэш Адриан оформил именно этой ночью.
Результаты финального стола WSOP #82 Super High Roller NLH:
- Адриан Матеос – 3,26 млн долларов
- Бенджамин Хит – 2,02 млн долларов
- Джон Кинкейд – 1,37 млн долларов
- Сет Дэвис – 930,7 тыс. долларов
- Кейт Тильстон – 632,1 тыс. долларов