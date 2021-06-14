Покерный пилигрим: как словенский игрок побил рекорд благодаря путешествиям

За 23 года профессиональной карьеры покериста Кейси Касл привозил призовые из 45 разных стран

Кейси Касл любит путешествовать и привозить из поездок призовые за покерные турниры / Фото: Pokeroff

Довольно необычный рекорд принадлежит словенскому покеристу Кейси Каслу. Уроженец Любляны является самым богатым игроком в истории своей страны, заработав за карьеру чуть больше двух миллионов долларов. Впрочем, главная фишка его успеха в другом.

Кейси является единственным покеристом в истории, который входил в призовые в 45 разных странах. Последним для Касла стал Уругвай, где в феврале прошлого года словенец занял третье место на турнире с бай-ином 500 долларов. Сам игрок признается, что путешествует вовсе не ради покера и своего рекорда.

"Я не вижу причин играть в покер в каких-то холодных местах, но и не выбираю страны исключительно ради игры. Более того, я никогда не планировал поездки ради покера. Если мне не нравится город, в который я приезжаю, то даже хорошая поляна не заставит меня почувствовать себя уютно. Покер – это просто карточная игра. Куда бы вы не пошли, столы, фишки и карты везде выглядят одинаково. Так что я опираюсь на другие вещи при выборе мест для поездок. Оно должно быть безопасно, по возможности экологически чисто и приятно в плане атмосферы".

Есть среди его стран и Украина. В 2007 году Кейси занял второе место на турнире Black Sea Poker Championships в Одессе, заработав три с лишним тысячи долларов. Всего же словенец 18 раз триумфовал на разных ивентах, однако самый большой приз (137,9 тысячи долларов) он выиграл на WSOP, заняв второе на турнире по Омахе в 2008 году.