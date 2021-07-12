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Покеристка из Финляндии подожгла Instagram горячими снимками в красном коротком платье (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
12 июля, 22:25
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Сара Шафак лишь пару раз была замечена на крупных ивентах, однако быстро сумела покорить поклонников покера
Красавица Сара Шафак - самая сексуальная девушка Финляндии
Красавица Сара Шафак - самая сексуальная девушка Финляндии / Фото: Instagram Сары Шафак

Одной из самых горячих покеристок мира называют финскую красотку Сару Шафак. Девушка практически не играла на крупных турнирах, однако своей внешностью привлекает поклонников.

Ее страничка в Instagram насчитывает 139 тысяч фолловеров, поэтому Сара не забывает там поддерживать аудиторию аппетитными фотографиями. Так, сегодня Шафак выложила снимки в лесу Финляндии, где позирует в горячем красном мини-платье в горошек. Неудивительно, что всего за час пост собрал почти три тысячи лайков!

Отметим, что девушка является уроженкой столицы Финляндии Хельсинки, хотя ее отец родом из Марокко. В 2012 году Сара стала победительницей национального конкурса "Мисс Финляндия" и даже представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная". А два года спустя финский журнал назвал Шафак самой сексуальной женщиной Финляндии. Что ж, с ним поспорить крайне сложно!

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