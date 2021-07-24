Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Покериста обвинили в попытке суицида и отстранили от казино из-за неудачной шутки

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
24 июля, 17:00
Копировать ссылку
Американец Скотт Роббинс решил проявить чувство юмора на рецепции отеля Borgata, однако персонал слишком серьезно ее воспринял

Забавный случай произошел в Атлантик-сити в одном из самых популярных казино Borgata. Американскому покеристу Скотту Роббинсу пожизненно запретили посещение игорного заведения.

Причиной бана стала неудачная шутка. Скотт прибыл в Атлантик-сити и пожелал поселиться в том же отеле, где находится казино. Когда на рецепции покериста спросили, на каком этаже он хотел бы номер, Роббинс решил включить чувство юмора: "Если мне нужно будет прыгнуть из окна высокого этажа во время пожара или землетрясения, мне удалось бы выжить?".

После замечания от персонала, что так делать не стоит, игрок не остановился и отпустил новую шутку: "Если я все равно не останусь живым, то мне все равно какой этаж". В итоге Скотт получил свой номер, однако через некоторое время служба безопасности заведения явилась к нему и попросила пройти обследование у психиатра.

Читайте также: Стала известна личность горе-покериста, которого задержали в аэропорту с чемоданом наркотиков

Осмотр прошел успешно, однако по возвращению в номер Роббинс обнаружил, что его внесли в черный список и пожизненно запретили посещать отель и казино Borgata. Причиной назвали попытку суицида. Теперь Скотт намерен подать в суд на комплекс с целью отсудить у них миллион долларов за моральную компенсацию и неполученную прибыль от игры в покер.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
WSOP
Больше новостей
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
318
2
Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
122
4
Мария Хо Мария Хо
110
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
98
Смотреть весь рейтинг
Мировая серия покера 2021

WSOP
Online

Все обладатели браслетов
Опрос
Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

Алекс vezec8
Правила жизни покериста
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.0
Смотреть весь рейтинг
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять