Покериста обвинили в попытке суицида и отстранили от казино из-за неудачной шутки

Американец Скотт Роббинс решил проявить чувство юмора на рецепции отеля Borgata, однако персонал слишком серьезно ее воспринял

Забавный случай произошел в Атлантик-сити в одном из самых популярных казино Borgata. Американскому покеристу Скотту Роббинсу пожизненно запретили посещение игорного заведения.

Причиной бана стала неудачная шутка. Скотт прибыл в Атлантик-сити и пожелал поселиться в том же отеле, где находится казино. Когда на рецепции покериста спросили, на каком этаже он хотел бы номер, Роббинс решил включить чувство юмора: "Если мне нужно будет прыгнуть из окна высокого этажа во время пожара или землетрясения, мне удалось бы выжить?".

После замечания от персонала, что так делать не стоит, игрок не остановился и отпустил новую шутку: "Если я все равно не останусь живым, то мне все равно какой этаж". В итоге Скотт получил свой номер, однако через некоторое время служба безопасности заведения явилась к нему и попросила пройти обследование у психиатра.

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Осмотр прошел успешно, однако по возвращению в номер Роббинс обнаружил, что его внесли в черный список и пожизненно запретили посещать отель и казино Borgata. Причиной назвали попытку суицида. Теперь Скотт намерен подать в суд на комплекс с целью отсудить у них миллион долларов за моральную компенсацию и неполученную прибыль от игры в покер.