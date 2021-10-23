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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Покера становится больше! PokerMatch анонсирует 10 новых крутых турниров

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 октября, 09:15
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Крупнейший покер-рум Украины вместе с экспертом Глебом Тремзиным расширил расписание ежедневных онлайн-турниров
PokerMatch и Глеб Тремзин расширяют сетку турниров
PokerMatch и Глеб Тремзин расширяют сетку турниров / Фото: PokerMatch

В конце августа PokerMatch представил трех новых экспертов. Одним из них стал опытный МТТ-игрок Глеб Тремзин, который уже с сентября начал радовать клиентов покер-рума крутыми турнирами.

Ежедневно на PokerMatch проходил ивент Tremzin Daily PKO с гарантией 75 тысяч гривен, а уже с сегодняшнего дня таких событий станет еще больше.

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С 23 октября игроков ежедневно ждут 10 новых турниров Tremzin Edition по Холдему и разным видам Омахи. Бай-ин будет варьироваться от 100 до 500 гривен. Можно сражаться как в формате прогрессивного нокаута, так и в классическом.

Расписание ивентов

Время ТурнирИграБай-инГарантия
10:00Starter PKONLHE150 грн15 000 грн
10:00NL Omaha PKONLO125 грн10 000 грн
12:00ColossusNLHE100 грн12 000 грн
12:00OmahologyPLO5150 грн10 000 грн
14:00Stay&FightNLHE200 грн20 000 грн
14:00Omahology PKONLO165 грн12 000 грн
16:00Royal FighterNLHE500 грн40 000 грн
15:00OmahologyPLO250 грн15 000 грн
23:00Fast&SleepNLHE300 грн25 000 грн
23:00Turbo MasterNLO5150 грн10 000 грн

NLHE - Безлимитный Холдем
NLO - Безлимитная Омаха
PLOПот-лимитированая Омаха
PLO5 - Пот-лимитированая Омаха на 5 карт

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При этом уже культовый ивент Tremzin Daily PKO никуда не денется. Как и раньше, турнир будет стартовать ежедневно в 18:00, а его бай-ин составит 1000 гривен.

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