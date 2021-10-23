Покера становится больше! PokerMatch анонсирует 10 новых крутых турниров

В конце августа PokerMatch представил трех новых экспертов. Одним из них стал опытный МТТ-игрок Глеб Тремзин, который уже с сентября начал радовать клиентов покер-рума крутыми турнирами.
Ежедневно на PokerMatch проходил ивент Tremzin Daily PKO с гарантией 75 тысяч гривен, а уже с сегодняшнего дня таких событий станет еще больше.
С 23 октября игроков ежедневно ждут 10 новых турниров Tremzin Edition по Холдему и разным видам Омахи. Бай-ин будет варьироваться от 100 до 500 гривен. Можно сражаться как в формате прогрессивного нокаута, так и в классическом.
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Расписание ивентов
|Время
|Турнир
|Игра
|Бай-ин
|Гарантия
|10:00
|Starter PKO
|NLHE
|150 грн
|15 000 грн
|10:00
|NL Omaha PKO
|NLO
|125 грн
|10 000 грн
|12:00
|Colossus
|NLHE
|100 грн
|12 000 грн
|12:00
|Omahology
|PLO5
|150 грн
|10 000 грн
|14:00
|Stay&Fight
|NLHE
|200 грн
|20 000 грн
|14:00
|Omahology PKO
|NLO
|165 грн
|12 000 грн
|16:00
|Royal Fighter
|NLHE
|500 грн
|40 000 грн
|15:00
|Omahology
|PLO
|250 грн
|15 000 грн
|23:00
|Fast&Sleep
|NLHE
|300 грн
|25 000 грн
|23:00
|Turbo Master
|NLO5
|150 грн
|10 000 грн
NLHE - Безлимитный Холдем
NLO - Безлимитная Омаха
PLO – Пот-лимитированая Омаха
PLO5 - Пот-лимитированая Омаха на 5 карт
При этом уже культовый ивент Tremzin Daily PKO никуда не денется. Как и раньше, турнир будет стартовать ежедневно в 18:00, а его бай-ин составит 1000 гривен.