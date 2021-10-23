Покера становится больше! PokerMatch анонсирует 10 новых крутых турниров

Крупнейший покер-рум Украины вместе с экспертом Глебом Тремзиным расширил расписание ежедневных онлайн-турниров

PokerMatch и Глеб Тремзин расширяют сетку турниров / Фото: PokerMatch

В конце августа PokerMatch представил трех новых экспертов. Одним из них стал опытный МТТ-игрок Глеб Тремзин, который уже с сентября начал радовать клиентов покер-рума крутыми турнирами.

Ежедневно на PokerMatch проходил ивент Tremzin Daily PKO с гарантией 75 тысяч гривен, а уже с сегодняшнего дня таких событий станет еще больше.

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С 23 октября игроков ежедневно ждут 10 новых турниров Tremzin Edition по Холдему и разным видам Омахи. Бай-ин будет варьироваться от 100 до 500 гривен. Можно сражаться как в формате прогрессивного нокаута, так и в классическом.

Расписание ивентов

Время Турнир Игра Бай-ин Гарантия 10:00 Starter PKO NLHE 150 грн 15 000 грн 10:00 NL Omaha PKO NLO 125 грн 10 000 грн 12:00 Colossus NLHE 100 грн 12 000 грн 12:00 Omahology PLO5 150 грн 10 000 грн 14:00 Stay&Fight NLHE 200 грн 20 000 грн 14:00 Omahology PKO NLO 165 грн 12 000 грн 16:00 Royal Fighter NLHE 500 грн 40 000 грн 15:00 Omahology PLO 250 грн 15 000 грн 23:00 Fast&Sleep NLHE 300 грн 25 000 грн 23:00 Turbo Master NLO5 150 грн 10 000 грн

NLHE - Безлимитный Холдем

NLO - Безлимитная Омаха

PLO – Пот-лимитированая Омаха

PLO5 - Пот-лимитированая Омаха на 5 карт

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При этом уже культовый ивент Tremzin Daily PKO никуда не денется. Как и раньше, турнир будет стартовать ежедневно в 18:00, а его бай-ин составит 1000 гривен.