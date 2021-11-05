"Покер – это спорт, а не рулетка": интервью с украинским топ-игроком Михаилом Гутым

Амбассадор PokerMatch рассказал о преимуществах лучшего покер-рума Украины и сравнил игру в офлайне и онлайн

Михаил Гутый уже месяц является амбассадором PokerMatch

В октябре PokerMatch представил нового амбассадора. Им стал известный покерист Михаил Гутый, чемпион WSOPE и победитель Кубка Наций-2020 в составе сборной Украины.

На днях игрок дал обширное интервью PokerMatch, в котором рассказал о своем видении игры в покер, вспомнил лучшие моменты в своей карьере, а также назвал преимущества крупнейшего онлайн-рума Украины.

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ПОБЕДА НА WSOP EUROPE И КУБКЕ НАЦИЙ

- В твоей карьере был особенный момент – победа в турнире WSOPE и чемпионский браслет. Насколько для тебя вообще важны такие награды?

- Очень важны, браслет WSOPE занимает особое место. Хочется теперь второй, третий. Смотрел, как Фил Хельмут выиграл свой 16-й браслет и плакал. Это действительно очень трогательно и важно.

Ты получаешь награду за свой труд и она ценнее денег. В том плане, что деньги ты так или иначе потратишь, вложишь в банкролл, в путешествия, в какие-то бытовые нужды, а приз остаётся навсегда.

Буду ли я "продавать" кубок какого-то турнира, если есть шанс получить больше призовых, но не первое место? Скажу так: если это действительно ценный для меня приз, буду играть до конца. Конечно, бывают всякие моменты, но я стараюсь в турнирах, где есть трофеи, играть на чистое топ-1.

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- Ещеё один важный штрих – это твоя игра за сборную Украины. Ты чемпион мира и лучший игрок Кубка Наций-2020. Тебе легче играть за себя или за команду?

- За сборную играть тяжелее, конечно. Но это, знаешь, такая приятная ответственность и крутой опыт. Думаю, что все участники команды со мной согласятся. Играть в нашей дружной команде одно удовольствие.

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Я впервые был на Кубке Наций в Киеве, мы жили все вместе в гостинице "Братислава" и у нас царил невероятный командный дух. Мы собирались после сессий, обсуждали раздачи, планировали новую сессию. Очень крутые воспоминания.

Ну а когда выиграли "золото" в 2020 году, была церемония награждения. Настоящие герои украинского спорта получились! Я вот даже бабушке показал фотографию, где я с кубком и флагом. Мол, внук ее действительно спортсмен, а не картежник какой-то. Уже хочется новый большой турнир, чтобы мы снова выиграли. У нас реально очень сильная команда, которая может все!

ОНЛАЙН ИЛИ ОФЛАЙН?

- Когда-то ты сказал, что если игрок ничего не показывает онлайн, то он не очень-то и "крепкий". Все-таки мерило крутости – это онлайн?

- Не хочу сейчас обидеть офлайн-регов. Думаю, все понимают этот момент: чтобы показывать математически обоснованную и техничную игру, над ней нужно работать. А это делается в интернете, где ты играешь в сотни и тысячи раз больше раздач, чем вживую.

Вот представим, например, баскетболиста, который сделал или миллион бросков за карьеру, или тысячу. Технически сильнее те, кто играет огромные дистанции в онлайне, без этого никак.

Конечно, есть игроки, которые катают в онлайне, но они не умеют приспособиться к офлайну, к игре без программ и статистики компьютерной и разобраться в динамике одного стола. Но самые результативные офлайн-игроки сейчас – это молодая школа интернетчиков.

Да, есть суперзвезды старой школы, например, тот же Эрик Сайдел, который до сих пор показывает крутые результаты. Возможно, ему удается это делать и без наигрыша в онлайне, но это, скорее, исключение.

- Тебе легко дался переход из онлайна в офф?

- У меня огромное количество друзей онлайн-регуляров, но я люблю офлайн. Я всегда кого-то с собой тащу на серии. Например, этим летом офлайн-серии шли почти без остановки. Едешь на неделю, играешь вживую турниры, а в перерывах катка онлайн, работа над игрой.

Переход мне дался легко из-за того, что я как раз начал с игры офлайн. Я быстро показал результаты, выиграл довольно много денег в конце 2010 года, потом сделал депозит онлайн и уже с него начал играть серьезнее. До 2014 года был жестким онлайн-регом, а потом вернулся в живую игру.

Поехал на Кипр, потом RPT, потом UA Millions. Так и продолжаю миксовать. Кстати, если взять, например, август этого года, то игра вживую заняла у меня больше времени, чем игра онлайн.

ПРЕИМУЩЕСТВА POKERMATCH

- Миша, прошел месяц, как ты стал амбассадором PokerMatch. Уже обжился в новой роли?

- Думаю, что да. За этот месяц я сыграл несколько турниров офлайн, сидел за столом в худи PokerMatch и стал ощущать больше ответственности. Знаю, что многие игроки смотрят на меня, стараюсь вести себя максимально по-спортивному. Хочу быть душой компании за столом, общаться, рассказывать о PokerMatch, акциях и турнирах рума.

- Мне кажется, что это естественно для тебя. Ты не "закрываешься" за столом.

- Да, на украинских сериях я обычно всегда общаюсь за столом. Когда стол классный, все расслаблены, то это удовольствие от игры для всех. Заметил еще такую штуку: когда мне весело, то я еще и лучшую игру показываю. Поэтому стараюсь создать комфортную атмосферу и для других, и для себя.

За границей – немного иначе. На ранней стадии я как классический регуляр сижу в наушниках, чтобы не сказать лишнего. А вот на поздних этапах мне даже нравится поговорить по-английски. Я не большой эксперт по теллсам, но мне кажется, я могу почерпнуть какую-то дополнительную информацию в раздаче, если буду говорить с оппонентом.

- Как в твоей жизни появился PokerMatch?

- Я зарегистрировался летом 2020 года. Анонсировали серию PokerMatch UA Millions в онлайне. Это самая кайфовая для меня серия, с 2017 года ездил на все этапы. Классное расписание, особенно прогрессив-нокаут, отличные составы, атмосфера на серии, в общем, очень нравится.

А тут из-за ковида эту серию решили провести онлайн. Так вот, я зарегался, играл все турниры и в одном из них занял второе место, получив сразу 160 000 гривен. Так у меня появился банкролл на PokerMatch. Мне понравилось поле, софт и вообще вся обстановка. Я уже ждал каких-то серий, крупных турниров, чтобы сыграть.

В принципе не только крупных – играл даже за 500 гривен какие-то регулярные турниры. Очень хорошее впечатление от рума сложилось сразу и задолго до того, как стать амбассадором, я рассказывал всем про PokerMatch и как там прикольно играть.

- Назови три аргумента, почему стоит играть на PokerMatch?

- В первую очередь, это классный рум для новичков. Отличное место, чтобы прийти и попробовать свой покерный скилл. Совершенствовать свою игру на PokerMatch легче из-за мягкого поля и есть варианты дешевых лимитов. Прямо с самых низов можно подниматься, иметь небольшой банкролл и набивать руку.

Второй момент – это открытость рума. Я подписан на телеграм-канал Руслана Бангерта "Директор покера" с самого начала, и мне нравятся его посты о том, как работает покерный рум. Многие моменты обсуждаются с игроками, и это подкупает.

А когда ты играешь на PokerMatch, ты ощущаешь себя частью комьюнити. Это что-то такое украинское, родное, и это тоже очень важно. Чувствуешь себя не просто кружочком за столом, а частью большого украинского покерного движения.

Ну и третье – это акции. Простые и доступные. Прочитал условия, нажал "Участвовать" и все – можешь получать дополнительные призовые и в кэше, и в турнирах. И эти акции идут нон-стоп для разных категорий игроков. Так что открытость, легкость и доступность – вот, пожалуй, главное.

ОБЩЕНИЕ ЗА СТОЛОМ И ОПЫТ СТРИМИНГА

- Ты за онлайн-столом болтаешь в чате?

- Ну, пока не был амбассадором, многие не знали мой ник (xxxtopregxxx) и я мог потроллить друзей. Меня еще приятно зацепил момент, что часто играешь со знакомыми украинцами, почти как в офлайне. Даже показывать крутые результаты на PokerMatch интереснее, выиграть какой-то кубок. Круто!

На живых сериях я спрашиваю теперь у человека – какой у тебя ник на PokerMatch? Хотя я не суперактивный регуляр, но у меня помечено очень много противников, где-то 400 человек. Я всех отмечаю, пишу нотсы. Когда нельзя подключить статистику, это очень помогает. Кстати, когда на канале "Директор покера" Руслан спрашивал мнение об этом, я голосовал против трекеров.

- Почему? Ты же регуляр.

- Хочется, чтобы рекреационные игроки не чувствовали, что их душат программами. Ну и сейчас в современном покере программы не так уж много и дают. Если катать немного столов, то можно все делать самостоятельно.

- Недавно у тебя был первый опыт стрима вместе со Степой Соляником. До этого ты уже комментировал финалки. Как чувствуешь себя у микрофона?

- Вполне комфортно. Мой первый комментаторский опыт был еще в 2015 году на серии в Грузии. Я тогда вместе с другими регулярами комментировал финалку, и мне прям понравилось, хотелось еще. Потом уже на PokerMatch UA Millions с тобой комментировали, это было очень интересно.

Нравится комментировать и финалки онлайн-турниров, чтобы не только развлекаться, но и давать какие-то полезные, надеюсь, знания зрителям. А вот стримил я действительно впервые. Со Степой я тоже подружился в офлайне на UA Millions, так что контакт уже был, и все на стриме прошло, на мой взгляд, весело и задорно.

Перед началом немного волновался, все-таки в первый раз мой фейс был в прямом эфире. Немного непривычно говорить и при этом играть еще 5 столов, но, думаю, это придет с опытом. Повторим обязательно еще не раз!

ПОКЕР – МАСТЕРСТВО ИЛИ УДАЧА?

- Давай на философские темы немного поговорим. Вечный спор о соотношении удачи и мастерства в покере. Твое мнение на этот счет?

- Это извечный вопрос, да. Говорят, что дистанция вернет и думаю, что это правда. Если ты упорно работаешь над игрой, общаешься с сильными игроками, если ты используешь программы и видишь, что у тебя плюсовые винрейты, ты выигрываешь по EV, то нужно ждать и бороться.

Тут еще важен и психологический момент, конечно. Главное – собраться и переждать "черную полосу". У меня нет знакомых онлайн-профессионалов, которые не выигрывают на дистанции. Долгий наигрыш в покере приводит к тому, что удачи значительно меньше, чем мастерства.

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В офлайне другая история, тут вообще нет дистанции. Мы недавно обсуждали, кто сколько турниров сыграл вживую. Я начал говорить, что я очень много сыграл, ну примерно 200 турниров за год. Но столько же турниров регуляр в онлайне отыграет за два дня. В офлайне нужно больше терпеть, надеяться на "выстрел". Как-то так.

- У тебя есть какая-то глобальная цель в покере?

- Хочется как можно больше выигрывать турниров. Чтобы каждый следующий год был "плюсовее" предыдущего. Такие цели, думаю, ставит себе каждый спортсмен.

Хочется, конечно, наконец-то добраться до Лас-Вегаса и сыграть в Main Event WSOP. Я собирался уже сделать это, но американцы отказали в визе, буду подаваться снова. Хочется совершенствоваться, показывать стабильно высокие результаты.

А самое главное, для меня действительно сейчас важен статус амбассадора. Я могу рассказывать о спортивном покере и популяризировать его. Объяснять людям, что это действительно спорт, а не "рулетка". У меня есть достаточно аргументов, и в этом я вижу сейчас свою главную цель и миссию.