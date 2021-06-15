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Поднял 170 тысяч: уроженец Крыма выиграл крупный онлайн-турнир по покеру

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
15 июня, 18:40
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Павел Векслер стал победителем ивента, который не пробил гарантию в 1 миллиона
Павел Векслер поднял почти 200 тысяч долларов в онлайн-турнире
Павел Векслер поднял почти 200 тысяч долларов в онлайн-турнире / Фото: Академия покера

Украинский покерист Павел Векслер громко заявил о себе в интернете. Парень выиграл двухдневный онлайн-турнир хайроллеров в одном из покер-румов.($170K)

Ивент собрал 925 входов с 1050 долларами бай-ина, не сумев побить заранее объявленную гарантию в 1 миллион. Все соревнование заняло шесть часов и по его итогам Векслер стал победителем, забрав приз в 170,7 тысяч долларов. Также в топ-пятерку вошел и латвийский покерист Алексей Поняковс.

Стоит отметить, что Павел является уроженцем Крыма, однако в девятилетнем возрасте вместе с семьей эмигрировал в Израиль. После этого в течение жизни он переезжал то в Украину, то в Россию, поэтому игрок не имеет постоянной привязки к какой-либо стране. За всю свою карьеру Векслер поднял уже более двух миллионов долларов.

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