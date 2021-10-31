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Пережил ограбление и выиграл миллион: американский игрок пустился в погоню за Хельмутом (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
31 октября, 13:40
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Шон Диб добыл свой пятый браслет на Мировой серии покера и теперь заявил о готовности побить рекорд по количеству трофеев на WSOP
Шон Диб стал пятикратным обладателем браслетов Мировой серии покера
Шон Диб стал пятикратным обладателем браслетов Мировой серии покера / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. На WSOP съехались лучшие игроки со всего мира, чтобы разыграть 88 золотых браслетов.

Ночью завершился супертурнир по Омахе среди хайроллеров. Взнос составил немалые 25 тысяч долларов, однако это не помешало поднять отметку регистраций до 212 человек.

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В призы вышли 32 игрока, среди которых было не так много громких имен. Правда, триумфовать сумел, пожалуй, самый известный из них – Шон Диб.

Американец сумел в хедз-апе одолеть представитель Гонконга Ка Кван Лау и добыть свой пятый браслет в карьере. На этом Шон останавливаться не планирует и готов даже бросить вызов рекорду Фила Хельмута.

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Время американец не планирует тратить зря и сразу же после триумфа в ивенте сел за стол другого турнира WSOP по Лоуболлу. Отметим, что серия неудачно начиналась для игрока, поскольку в начале октября Диба обокрали в отеле Rio.

Результаты финального стола WSOP #53 High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed):

  1. Шон Диб – 1,25 млн долларов
  2. Ка Кван Лау – 783,7 тыс. долларов
  3. Джон Бопре – 537,2 тыс. долларов
  4. Макс Колмен – 381,3 тыс. долларов
  5. Веселин Каракитуков – 276,8 тыс. долларов
  6. Давид Беньямин – 205,6 тыс. долларов
  7. Бен Ламб – 156,3 тыс. долларов
  8. Чарльз Синн – 121,8 тыс. долларов
  9. Томми Ле – 97,2 тыс. долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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