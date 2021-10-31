Пережил ограбление и выиграл миллион: американский игрок пустился в погоню за Хельмутом (видео)

Шон Диб добыл свой пятый браслет на Мировой серии покера и теперь заявил о готовности побить рекорд по количеству трофеев на WSOP

Шон Диб стал пятикратным обладателем браслетов Мировой серии покера / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. На WSOP съехались лучшие игроки со всего мира, чтобы разыграть 88 золотых браслетов.

Ночью завершился супертурнир по Омахе среди хайроллеров. Взнос составил немалые 25 тысяч долларов, однако это не помешало поднять отметку регистраций до 212 человек.

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В призы вышли 32 игрока, среди которых было не так много громких имен. Правда, триумфовать сумел, пожалуй, самый известный из них – Шон Диб.

Американец сумел в хедз-апе одолеть представитель Гонконга Ка Кван Лау и добыть свой пятый браслет в карьере. На этом Шон останавливаться не планирует и готов даже бросить вызов рекорду Фила Хельмута.

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Время американец не планирует тратить зря и сразу же после триумфа в ивенте сел за стол другого турнира WSOP по Лоуболлу. Отметим, что серия неудачно начиналась для игрока, поскольку в начале октября Диба обокрали в отеле Rio.

Результаты финального стола WSOP #53 High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed):