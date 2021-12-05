Передумал в последний момент и выиграл 200 тысяч! Как французу покорился золотой браслет

Две недели назад в чешском городе Розвадов началась Мировая серия покера Европы. WSOPE состоит из 15 турниров, в которых разыгрываются золотые браслеты. Проведению серии не мешает даже локдаун в Чехии.
Сегодня ночью завершился 13-ый ивент по Безлимитному Холдему с бай-ином 10 тысяч евро. На турнир зарегистрировалось 65 человек, однако с учетом ре-энтри получилось 72 входа.
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Принял участие в турнире и украинец Андрей Любовецкий, выигравший несколькими днями назад золотой браслет в ивенте хайроллеров. Правда, попасть в призы нашему соотечественнику не судилось, он вылетел еще в первый день.
В итоге победителем ивента стал специалист по кеш-играм Ромен Ле Дантек. Он уже занимал пятое место на этой WSOPE и на этом планировал остановиться.
Однако в последний момент француз передумал и все-таки не пожалел 10-ти тысяч евро, что полностью себя окупило. Ле Дантек оформил бесткеш в карьере, заработав 207 тысяч евро. Прошлый был в пять раз меньше – 44K долларов.
Результаты финального стола WSOPE #13 10K NLH 6-Max:
- Ромен Ле Дантек – 207,3 тыс. евро
- Сонни Франко – 128 тыс. евро
- Якоб Мигель – 88,2 тыс. евро
- Бертран Гроспелье – 62,6 тыс. евро
- Сирзат Хиссу – 45,6 тыс. евро
- Кристофер Путц – 34,5 тыс. евро