Передумал в последний момент и выиграл 200 тысяч! Как французу покорился золотой браслет

Ромен Ле Дантек не планировал участвовать в ивенте Мировой серии покера, но в итоге поменял решение и триумфовал в турнире по Безлимитному Холдему

Ромен Ле Дантек выиграл первый золотой браслет WSOP в карьере / Фото: WSOP

Две недели назад в чешском городе Розвадов началась Мировая серия покера Европы. WSOPE состоит из 15 турниров, в которых разыгрываются золотые браслеты. Проведению серии не мешает даже локдаун в Чехии.

Сегодня ночью завершился 13-ый ивент по Безлимитному Холдему с бай-ином 10 тысяч евро. На турнир зарегистрировалось 65 человек, однако с учетом ре-энтри получилось 72 входа.

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Принял участие в турнире и украинец Андрей Любовецкий, выигравший несколькими днями назад золотой браслет в ивенте хайроллеров. Правда, попасть в призы нашему соотечественнику не судилось, он вылетел еще в первый день.

В итоге победителем ивента стал специалист по кеш-играм Ромен Ле Дантек. Он уже занимал пятое место на этой WSOPE и на этом планировал остановиться.

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Однако в последний момент француз передумал и все-таки не пожалел 10-ти тысяч евро, что полностью себя окупило. Ле Дантек оформил бесткеш в карьере, заработав 207 тысяч евро. Прошлый был в пять раз меньше – 44K долларов.

Результаты финального стола WSOPE #13 10K NLH 6-Max:

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