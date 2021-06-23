Отдых от Лас-Вегаса с бурундуком: как аппетитная покеристка проводит время со своим парнем (видео)

Ванесса Кейд отдыхает от покера в походе с парнем, где пара покоряет гору и кормит бурундука

Ванесса Кейд - горячая красотка из мира покера / Фото: Instagram Ванессы Кейд

Недавно мы знакомили вас с одной из самых горячих покеристок мира Ванессой Кейд. Канадка зарекомендовала себя главной феминисткой в карточном мире, открыто критикуя эпатажного Дэна Билзеряна.

Неделю назад Кейд заняла пятое место на Открытом чемпионате США по покеру. После серии турниров в Лас-Вегасе Ванесса решила отправиться в поход вместе со своим парнем Микки. Парочка покорила одну из американских вершин, а фишкой похода стало кормление дикого бурундука виноградом.