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Отделался легким испугом? Суд поставил точку в скандальном деле покериста на сумму в 30 миллионов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
18 июня, 13:10
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Майка Постла обвиняли в мошенничестве в покер-руме на крупную сумму, однако теперь американцу необходимо компенсировать лишь 27 тысяч
На Майка Постла обрушился гнев всего покерного сообщества
На Майка Постла обрушился гнев всего покерного сообщества / Фото: Cardschat

Позапрошлым летом в покерном мире разгорелся скандал с участием известного игрока Майка Постла. Сообщество обвинило американца в мошенничестве на сумму в 30 миллионов долларов, однако окружной суд штата Калифорния не нашел доказательств вины Майка.

Поводом для обвинений послужила подозрительно хорошая игра Постла и невероятный фарт. Во время одного из турниров игроки заметили, что Майку слишком часто выпадала необходимая карта и на префлопе он вел себя слишком уверенно, не зная, какие карты ему дальше выпадут. Одной из версий мошенничества является возможный сговор с персоналом рума.

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Решение суда не остановило бурю возмущения в сообществе. Более 80 игроков во главе с Вероникой Брилл продолжали добиваться правосудия, чем вызвали ответный коллективный иск от Постла за клевету. Впрочем, и здесь все пошло не по плану покериста.

Майк умудрился вступить в конфликт со своими адвокатами и проигнорировал несколько заседаний суда. В итоге тот удовлетворил прошение Вероники, обязав Постла компенсировать 27 тысяч долларов судебных издержек. В любом случае для покериста куда проще заплатить такую сумму, нежели компенсировать ранее обозначенные 30 миллионов.

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