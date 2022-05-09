"Отдам долг, когда смогу": известный болельщик Челси попал в скандал

Топового покериста Мориса Хоукинса обвинили в неуплате долга беккеру, который отсудил у него 115 тысяч

Морис Хоукинс залез в крупные долги / Фото: Pokernews

Известный американский покерист Морис Хоукинс влип в громкий скандал. Игрока обвинил в неуплате долга один из его беккеров (покерный инвестор) Рэнди Гарсия.

Три года назад он подал иск на покериста из-за невыполнения договора о финансовой поддержке со стороны Хоукинса. Окружной суд штата Филадельфия принял стороны Рэнди и обязал Мориса выплатить парню 115,8 тысячи долларов.

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Впрочем, Гарсия утверждает, что за это время получил всего 10К. При этом беккер утверждает, что он не один такой инвестор, которого обманул Морис.

"Он обдурил не только меня, он делал это и с другими людьми. Посмотрите на то, как он ведет себя за покерним столом. Он постоянно говорит свысока и унижает людей, будто он лучший игрок в покер. Думаю, что покерное сообщество должно выгнать Мориса, потому что он слишком часто грубит, врет и обманывает людей".

Сам же покерист отвечает, что на самом деле выплатил более 35 тысяч долларов. При этом открещивается от долга лаконичной фразой: "Отдам, когда смогу". К слову, Хоукинс известен как болельщик футбольного клуба Челси, появляясь за столом в их футболке.

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Отметим, что Хоукинс является самым титулованным покеристов в истории WSOP Circuit, выиграв аж 17 золотых колец. Всего же за карьеру Морису удалось заработать почти 4,5 миллиона долларов.