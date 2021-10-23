Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Она что, голая? Поклонница Криштиану Роналду взорвала Instagram аппетитным снимком (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 октября, 19:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Неповторимая Ольга Ермольчева в очередной раз подарила своим подписчикам горячее фото
Ольга Ермольчева умеет навести шороху в Instagram
Ольга Ермольчева умеет навести шороху в Instagram / Фото: Instagram Ольги Ермольчевой

Украинка Ольга Ермольчева является не только лучшей покеристкой страны, но и активным пользователем соцсетей. Красотка заработала на покере более 200 тысяч долларов, а теперь еще и покоряет своими постами Instagram.

Вчера Ольга опубликовала соблазнительное фото с изображением голого тела. Показалось, будто девушка сфотографировалась топлес, однако это была лишь креативная футболка. Впрочем, это не помешало ей собрать более тысячи лайков.

Реклама

Отметим, что на Ермольчеву в Instagram подписано 12,3 тысячи фолловеров. Ольги могло и не быть в покере, ведь изначально она хотела преподавать английский язык и литературу, поступив на филологический факультет в Черкасах.

Ольга Ермольчева набирает поклонников не только благодаря успешной игре в покер

Реклама

Впрочем, по совету своего друга девушка впервые сыграла в покер и решила посвятить этой игре свою карьеру. Первый громкий успех покорился Ермольчевой в 2012 году на European Poker Tour. На турнире Women's Event в Сан-Ремо Ольга заняла 2-е место.

В 2019 году красотке покорилось еще одно крутое достижение. Ольга вошла в состав сборной Украины по спортивному покеру, с которой сенсационно триумфовала на Кубке Наций. К слову, тогда Ермольчева была признана лучшим игроком турнира.

Реклама

Отметим, что Ольга является большой поклонницей футбола в целом и Криштиану Роналду – в частности. Красотка болеет за португальца еще со времен его игры за Манчестер Юнайтед.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять