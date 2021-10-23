Она что, голая? Поклонница Криштиану Роналду взорвала Instagram аппетитным снимком (фото)

Неповторимая Ольга Ермольчева в очередной раз подарила своим подписчикам горячее фото

Ольга Ермольчева умеет навести шороху в Instagram / Фото: Instagram Ольги Ермольчевой

Украинка Ольга Ермольчева является не только лучшей покеристкой страны, но и активным пользователем соцсетей. Красотка заработала на покере более 200 тысяч долларов, а теперь еще и покоряет своими постами Instagram.

Вчера Ольга опубликовала соблазнительное фото с изображением голого тела. Показалось, будто девушка сфотографировалась топлес, однако это была лишь креативная футболка. Впрочем, это не помешало ей собрать более тысячи лайков.

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Отметим, что на Ермольчеву в Instagram подписано 12,3 тысячи фолловеров. Ольги могло и не быть в покере, ведь изначально она хотела преподавать английский язык и литературу, поступив на филологический факультет в Черкасах.

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Впрочем, по совету своего друга девушка впервые сыграла в покер и решила посвятить этой игре свою карьеру. Первый громкий успех покорился Ермольчевой в 2012 году на European Poker Tour. На турнире Women's Event в Сан-Ремо Ольга заняла 2-е место.

В 2019 году красотке покорилось еще одно крутое достижение. Ольга вошла в состав сборной Украины по спортивному покеру, с которой сенсационно триумфовала на Кубке Наций. К слову, тогда Ермольчева была признана лучшим игроком турнира.

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Отметим, что Ольга является большой поклонницей футбола в целом и Криштиану Роналду – в частности. Красотка болеет за португальца еще со времен его игры за Манчестер Юнайтед.