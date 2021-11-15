Огненный мальчишник в Вегасе: любитель собрал роял-флеш и увез из казино полмиллиона

Скотт Лонг удачно заехал в "город грехов" со своими друзьями, весело и с прибылью проведя время в одном из казино

Скотт Лонг смог собрать роял-флеш / Фото: Pokeroff

Пока в Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера, некоторые игроки съезжаются в "город грехов" и на другие турниры. Одним из таких стал Скотт Лонг.

Американец прибыл в Лас-Вегас с друзьями, с которыми решили поиграть в кэш в одном из казино. И всего за час Лонг сумел выиграть суперприз в 545 тысяч долларов.

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Все дело в том, что счастливчику повезло сорвать Прогрессивный Мега Джекпот – накопительная награда, которая достается участникам бэд-бита, в том числе и владельцу сильнейшей комбинации. Им и стал Скотт, собрал роял-флеш. Американец никак не мог поверить своему счастью, однако быстро разобрался, на что потратить выигрыш.

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Скотт признался, что эти деньги позволят ему оплатить ипотеку и обучение в колледже, а также хорошо повеселиться с семьей и друзей. Пожалуй, обиднее всего было игрокам за соседними столами, которые не сели с Лонгом вместе и не получили часть от джекпота.