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Один из лучших покеристов за все время выиграл турнир на US Poker Open

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
11 июня, 14:55
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Дэвид Питерс близок к том, чтобы защитить звание чемпиона Открытого чемпионата США по покеру
Дэвид Питерс - чемпион седьмого события US Poker Open 2021
Дэвид Питерс - чемпион седьмого события US Poker Open 2021 / Фото: Cardschat

Вчера состоялся седьмой ивент Открытого чемпионата США по покеру, который проходит в Лас-Вегасе. Турнир по Безлимитному Холдему собрал 99 покеристов и нарастил призовой фонд почти до миллиона долларов.

Победителем турнира стал действующий чемпион US Poker Open Дэвид Питерс. Один из богатейших игроков за все время (общий доход 33,9 миллиона долларов). За финальным столом уроженец Огайо одолел таких соперников как Алекс Фоксен, Иван Зуфич и Дэн Шак, а в хедз-ап не оставил шанса Джареду Джаффи.

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В итоге победа позволила Питерсу не только улучшить свои шансы на защиту титула, но и заработать почти 218 тысяч долларов. Итоги седьмого ивента US Poker Open 2021 следующие:

1. Дэвид Питерс (США) – 217,8 тыс. долларов
2. Джаред Джаффи (США) – 158,4 тыс. долларов
3. Эндрю Лихтенбергер (США) – 118,8 тыс. долларов
4. Брок Уилсон (США) – 89,1 тыс. долларов
5. Алекс Фоксен (США) – 79,2 тыс. долларов
6. Иван Зуфич (Хорватия) – 59,4 тыс. долларов
7. Дэн Шак (США) – 49,5 тыс. долларов
8. Кристина Хольст (США) – 39,6 тыс. долларов
9. Джон Риордан (США) – 39,6 тыс. долларов

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