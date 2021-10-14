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Нужна помощь! Аппетитная украинка не может выбрать платье для первого свидания (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
14 октября, 21:25
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Алена Мироненко продефилировала в четырех горячих нарядах, среди которых просит помощи в нелегком выборе
Алена Мироненко в растерянности от выбора платья
Алена Мироненко в растерянности от выбора платья / Фото: Instagram Алены Мироненко

Красотка Алена Мироненко является одной из самых активных пользователей Instagram в украинском покере. Девушка предпочитает играть в онлайн, а также часто ведет стримы.

Кроме того, Алена постоянно дарит подписчикам яркие и соблазнительные фото, а также интересные истории. На днях же покеристка решила похвастаться своими нарядами.

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На своей страничке в Instagram Мироненко поинтересовалась мнением подписчиков о наряде, в котором ей стоит отправиться на первое свидание. Что и говорить, во всех четырех луках Алена выглядит сногсшибательно!

Сама Алена играет в покер с 2018 года. По ее признанию, на эту игру подсадил именно бойфренд. Девушка проходила отбор в сборную Украины по спортивному покеру, однако потерпела неудачу за финальным столом.

На страничку Мироненко в Instagram подписались 22,3 тысячи поклонников. К слову, девушка близко дружит с лучшей покеристкой Украины Ольгой Ермольчевой, которая также активно постит фотографии в Instagram.

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