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Новое увлекательное хобби: как Патрик Антониус отходит от сокрушительного поражения от Фила Айви (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
28 июня, 15:00
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Финский покерист отправился в поход, чтобы набраться сил перед новыми крупными турнирами
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы / Фото: Instagram Патрика Антониуса

Неделю назад завершился крупный турнир WPT Heads Up Championship. В ярком финале Фил Айви уверенно одолел бывшего теннисиста Патрика Антониуса.

После тяжелого турнира финский покерист решил развеяться и занялся новым хобби. Антониус отправился в поход и сначала покорил вершину Redrock в каньоне Лас-Вегаса. А вчера Патрик выложил в Instagram фото уже из новой локации. На сей раз игрок отправился в Мексику в поход по горному хребту Сьерра-Мадре.

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