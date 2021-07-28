Невезучий американец во второй раз за неделю остановился в шаге от браслета WSOP(видео)

Даниэль Базгон во второй раз стал раннер-апом турнира Мировой серии покера, проиграв в 28-ом ивенте своему тезке

Даниэль Базгон (слева) не поверил в сильную комбинацию Даниэль Лазруса (справа) в хедз-апе / Фото: Pokernews

Вчера ночью завершился очередной турнир Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.

Ивент High Roller Championship собрал более 200 игроков, которые внесли по 3200 долларов бай-ина. За финальный стол из известных игроков вышел один из богатейших игроков Дэвид Питерс.

Впрочем, чемпион 25-го ивента занял пятое место и довольствовался призом в 43 с лишним тысячи. В хедз-ап же попали два Даниэля. Речь о Лазрусе и Базгоне, которые на начало дуэли имели почти равные стеки.

Обычно в такой ситуации хедз-ап длится долго, однако не в этом случае. Буквально спустя несколько раздач оба игрока пошли в олл-ин с сильными руками (А4 у Базгона и АТ у Лазруса).

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На столе к моменту выставления фишек лежали А-Т-8-2-3, поэтому победителем турнира стал Лазрус с двумя парами против одной у оппонента. Для Даниэля это первый браслет и крупнейший занос в карьере.

Ранее во всех ивентах он смог заработать чуть более 14 тысяч. А вот для Базгона серия пока складывается обидно, ведь это второй раннер-ап для него в этом году. Ранее Даниэль уступил Сэнгу Ли в 20-ом турнире.

Результаты финального стола WSOP Online Event #28: