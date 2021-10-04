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Неповторимая реакция: пенсионер попал в призы на WSOP и расплакался за столом (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
4 октября, 15:30
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Джордж Макбрайд впервые в карьере сыграл по-крупному и смог преуспеть на турнире Мировой серии покера
Джордж Макбрайд попал в призы на турнире WSOP
Джордж Макбрайд попал в призы на турнире WSOP / Фото: Pokernews

На прошлой неделе стартовала очередная Мировая серия покера. WSOP пройдет впервые в офлайне после начала пандемии коронавируса.

На выходных определились первые трое обладателей золотых браслетов. Ими стали Джеймс Барнетт, Джереми Осмус и Джесси Кляйн.

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Также в пятницу стартовал долгий ивент The Reunion NLH с бай-ином 500 долларов. В турнире осталось 619 игроков и уже определилась призовая зона.

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В нее попал и обычный пенсионер Джордж Макбрайд, который не является покерным профи. Он приехал с сыном в Лас-Вегас лишь для того, чтобы сыграть именно в данном ивенте.

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В итоге Джордж сумел попасть в призы всего с тремя фишками и покинул турнир с минимальными призовыми (их размер будет определен позже). Впрочем, это не помешало пенсионеру проявить невероятные эмоции от успеха.

Джордж Макбрайд попал в призы на WSOP 2021

Макбрайд утверждает, что для него в покере на первом месте социальный аспект. Он играл в различные карточные игры ещё со времен службы в армии в 70-х годах. Правда, его максимальным бай-ином были лишь 20 долларов.

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покерWSOP
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Фил Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
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9
6
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