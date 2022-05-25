Игра
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Неизвестный игрок из Украины заработал 15 тысяч на покере в интернете

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 20:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Покерист под ником "youre" дважды оказывался в шаге от победы на SCOOP, однако в решающий момент вылетал от чемпиона
Началась серия онлайн-турниров SCOOP 2022
Началась серия онлайн-турниров SCOOP 2022

Весенний кубок по онлайн-покеру (SCOOP) продолжается. Один из крупнейших покер-румов проводит массовую серию с привлечением лучших интернет-игроков.

Успешно выступают в ивентах украинцы. Наши игроки выиграли уже семь ивентов и набрали более 100К призовых. Новым успехом отметился аноним с ником "youre".

Реклама

Читайте также: Бразилец заработал почти полмиллиона долларов на покере в интернете

Покерист заявился на два ивента по Стаду с разным уровнем бай-ина – 1К и 109 долларов. В обоих ивентах украинец занял второе место выиграв в сумме 15,1 тысячи американских денег.

В дорогой ивент, который принес игроку 11,2К, было сделано 50 входов, а в дешевый – 271 вход. Там "серебро" принесло нашему игроку лишь 3,9 тысячи.

Реклама

Читайте также: Популярный стример выиграл солидную сумму на турнирах по покеру

Также стал известен автор первого хет-трика на SCOOP. Им стал канадец Ами Барер, который выиграл уже три ивента кубка в этом году. Прошлым вечером покерист триумфовал в турнире по Безлимитной Омахе за 2100 долларов и выиграл 62К призовых.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
МАЙ
Стивен Чидвик
Стивен Чидвик
Крис Фергюсон
Крис Фергюсон
Хоссейн Энсан
Хоссейн Энсан
1 /2
Дни рождения мая
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять