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Негреану в шоке! Гений из Австралии покорил турнир диким блефом и агрессивной игрой (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
30 сентября, 20:15
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Смелая игра Майкла Аддамо позволила ему выиграл 3,4 миллиона долларов и войти в список самых богатых игроков мира
Майкл Аддамо навел шороху в Лас-Вегасе на турнире Super High Roller Bowl
Майкл Аддамо навел шороху в Лас-Вегасе на турнире Super High Roller Bowl / Фото: Pokernews

На этой неделе в Лас-Вегасе прошел крупный трехдневный турнир Super High Roller Bowl. Его триумфатором стал австралиец Майкл Аддамо, оставивший позади себя 20 топ-покеристов.

Парень удивлял соперников и зрителей всю игру, не боясь играть агрессивно против фаворитов. Уже на первом уровне блайндов Аддамо выбил Негреану, который посчитал его резвый ход блефом.

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Даниэль Негреану – А♥️К♦️
Майкл Аддамо – 8♠️6♣️

Уже на флопе австралиец получил желаемые 5♣️7♥️9♦️, однако А♠️ на терне дал канадцу повод поддержать олл-ин Аддамо. 5♥️ на ривере – и DNegs отправился отдыхать. Дальше – круче! Как вам такое выбивание Билла Кляйна?

Далее Майклу удался шикарный блеф против Джейка Шиндлера.

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Майкл Аддамо – 8♥️7♥️
Джейк Шиндлер – Q♠️Q♣️

На столе оказались 7♣️5♠️К♥️6♥️К♦️, что давало бы победу Шиндлеру. Джейк и сделал рейз после ривера, однако Аддамо повысил ставку с целью вывести Шиндлера на олл-ин.

Американец же быстро скинул карты, позволив Аддамо забрать солидный банк. Отметим, что и последняя раздача вышла феноменальной. Майкл с 7♦️2♦️ словил флеш против Q♠️T♠️ у Бономо.

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Победа позволила Аддамо стать самым успешным покеристом года, ведь с января он успел заработать более 5 миллионов долларов. Всего же за свою карьеру австралиец выиграл 13,5 миллиона, входя в сотню самых успешных игроков мира.

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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
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Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
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