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Негреану так и не добрался до чемпионства: кто стал лучшим игроком PokerGo Cup 2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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13 февраля, 11:19
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Канадцу немного не хватило для второй победы на хайроллерской серии в Лас-Вегасе. Чемпионом в итоге стал покерист из Коннектикута Джереми Осмус
Джереми Осмус - чемпион PokerGo Cup
Джереми Осмус - чемпион PokerGo Cup / Фото: Twitter Pokergo

В Лас-Вегасе подошла к концу первая хайроллерская серия года PokerGo Cup. Организатором выступила популярная стриминговая платформа PokerGo, которая наметила восемь турниров с бай-ином от 10К до 50 тысяч долларов.

На днях же завершился последний ивент с самым крупным взносом, а по его итогу определился чемпион всей серии. Им мог стать популярный хайроллер Даниэль Негреану, который в прошлом году уже становился лучшим игроком PokerGo Cup.

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Канадец ранее выиграл турнир за 25 тысяч, а победа в последнем ивенте делала бы его чемпионом. PokerKid сумел попасть в призы, однако занял лишь пятое место.

Победителем восьмого события PokerGo Cup стал Шон Перри, который сумел пройти поле из 32 игроков и поднять 640 тысяч, одолев в хедз-апе Брока Уилсона.

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Обладателем кубка стал американец Джереми Осмус, который в течение серии аж четыре раза оказывался в ITM, в том числе выиграв ивент за 15К. Всего за свою карьеру Осмус выиграл три браслета WSOP (два из них – в 2021 году), заработав 11,4М долларов.

"Это было тяжело и изнурительно. Здесь собрались лучшие игроки мира. Всего восемь турниров и я многие из них задипранил. Всю неделю я играл от 10 до 14 часов в день. Я измотан и устал, никогда бы не подумал, что это может быть так тяжело".

Результаты финального стола PokerGo Cup 08:

  1. Шон Перри – 640 тыс. долларов
  2. Брок Уилсон – 416 тыс. долларов
  3. Джереми Осмус – 256 тыс. долларов
  4. Ник Шульман – 176 тыс. долларов
  5. Даниэль Негреану – 112 тыс. долларов

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Джонни Чен
10
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Фил Айви
10
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Джонни Мосс
9
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Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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