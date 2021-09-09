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"Не выгоняйте, пожалуйста, я нормально играю": видео крутых хайлатов Tremzin’s Million PKO

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 сентября, 14:40
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Предлагаем насладиться самыми крутыми моментами именного турнира Глеба Тремзина, который прошел на выходных на PokerMatch
Глеб Тремзин и PokerMatch провели крутой онлайн-турнир
Глеб Тремзин и PokerMatch провели крутой онлайн-турнир / Фото: PokerMatch

На выходных на PokerMatch состоялся именной турнир Tremzin's Million PKO. Главным действующим лицом ивента стал эксперт покер-рума Глеб Тремзин.

Событие собрало более семисот входов, а 100 человек оказались в призовой зоне. В прямом эфире турнир отыгрывали известные стримеры, как и сам Тремзин.

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PokerMatch делится хайлайтами лучших раздач турнира в ролике на YouTube. Зрители смогут увидеть крутые реакции от стримеров, анализ раздач, а также момент вылета Глеба со своего именного турнира.

К слову, победителем ивента стал киевлянин Денис, выступающий под псевдонимом charox. Игрок выиграл более 200 тысяч гривен благодаря первому месту и многочисленным нокаутам.

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Уже в следующую субботу, 18 сентября, состоится новый Tremzin’s Million PKO с гарантированным призовым фондом 1 миллион гривен. Бай-ин составит 2500 гривен, а старт турнира намечен на 20:00 по Киеву.

Попасть на ивент можно через сателлиты, которые проходят ежедневно (бай-ины – от 55 грн), а также бесплатно! Как это сделать? Подробнее читайте в нашем отдельном материале!

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