Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Барселона - Реал онлайн 🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Настроил против себя покерный мир и задолжал 80 тысяч маме. Известный игрок на грани банкротства

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
24 октября, 14:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Скандальный покерист Майк Постл, обвиняемый в мошенничестве, утонул в долгах и теперь не может с ними рассчитаться
У Майка Постла серьезные финансовые проблемы
У Майка Постла серьезные финансовые проблемы / Фото: Pokertube

В 2019 году в покерном мире разгорелся скандал с участием известного игрока Майка Постла. Сообщество обвинило американца в мошенничестве на сумму в 30 миллионов долларов.

Поводом для обвинений послужила подозрительно хорошая игра Постла и сумасшедший фарт. Во время одного из турниров соперники заметили, что Майку слишком часто выпадала необходимая карта.

Реклама

Кроме того, на префлопе он вел себя слишком уверенно, не зная, какие карты ему дальше выпадут. Одной из версий мошенничества является возможный сговор с персоналом рума.

Окружной суд штата Калифорния не нашел доказательств вины Майка, однако более 80 игроков во главе с Вероникой Брилл продолжали добиваться правосудия. Итогом конфликта стало обязательство Постла выплатить Веронике Брилл 27 тысяч долларов.

Реклама

Казалось, что игрок отделался легким испугом, но его проблемы оказались куда более серьезными. Постл задолжал многим покеристам денег на общую сумму 270 тысяч долларов.

Веронике мошенник так и не выплатил установленную судом сумму, как и Тодду Вителесу, который вместе с Брилл подавал прошение. Кроме того, Постл задолжал немалую сумму своей матери – 82 тысячи долларов. В итоге Майк оказался на пороге принудительного банкротства, пытаясь подавать ответные иски о клевете.

Реклама

Читайте также: Арестован экс-игрок NBA – его обвиняют в организации подпольного покера

Проблема также и в том, что американец в один момент рассорился со своими адвокатами и теперь не имеет достаточной юридической поддержки. Отметим, что за всю свою карьеру Постл поднял на покере 518 тысяч долларов.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять