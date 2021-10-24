Настроил против себя покерный мир и задолжал 80 тысяч маме. Известный игрок на грани банкротства

Скандальный покерист Майк Постл, обвиняемый в мошенничестве, утонул в долгах и теперь не может с ними рассчитаться

У Майка Постла серьезные финансовые проблемы / Фото: Pokertube

В 2019 году в покерном мире разгорелся скандал с участием известного игрока Майка Постла. Сообщество обвинило американца в мошенничестве на сумму в 30 миллионов долларов.

Поводом для обвинений послужила подозрительно хорошая игра Постла и сумасшедший фарт. Во время одного из турниров соперники заметили, что Майку слишком часто выпадала необходимая карта.

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Кроме того, на префлопе он вел себя слишком уверенно, не зная, какие карты ему дальше выпадут. Одной из версий мошенничества является возможный сговор с персоналом рума.

Окружной суд штата Калифорния не нашел доказательств вины Майка, однако более 80 игроков во главе с Вероникой Брилл продолжали добиваться правосудия. Итогом конфликта стало обязательство Постла выплатить Веронике Брилл 27 тысяч долларов.

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Казалось, что игрок отделался легким испугом, но его проблемы оказались куда более серьезными. Постл задолжал многим покеристам денег на общую сумму 270 тысяч долларов.

Веронике мошенник так и не выплатил установленную судом сумму, как и Тодду Вителесу, который вместе с Брилл подавал прошение. Кроме того, Постл задолжал немалую сумму своей матери – 82 тысячи долларов. В итоге Майк оказался на пороге принудительного банкротства, пытаясь подавать ответные иски о клевете.

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Проблема также и в том, что американец в один момент рассорился со своими адвокатами и теперь не имеет достаточной юридической поддержки. Отметим, что за всю свою карьеру Постл поднял на покере 518 тысяч долларов.