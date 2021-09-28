Надоело смотреть на успех: бывший дилер сел за покерный стол и выиграл почти 50 тысяч евро

До приезда в Братиславу Мартин Маутнер выиграл в сумме менее 10 тысяч долларов за карьеру, однако турнир в Словакии стал для него настоящим прорывом

Мартин Маутнер - чемпион The Festival Series Bratislava / Фото: Pokernews

На днях в столице Словакии завершилась крупная покерная серия The Festival Series Bratislava. В Главном событии приняли участие 621 игрок, которые заплатили по 550 евро бай-ина.

В Main Event триумфовали австрийцы. За финальным столом их оказалось аж пятеро, а трое из них заняли места на "пьедестале".

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Мартин Маутнер, Ади Райкович и Давид Ведрал в 3-макс заключили сделку, согласно которой первый стал триумфатором. Причем саму финалку Мартин начал с самым маленьким стеком.

Австрийцы поделили почти весь оставшийся призовой фонд поровну, оставив на кону лишь 13 тысяч евро. В хедз-апе Райкович был фаворитом, поскольку после нокаута Ведрала имел трехкратный перевес в стеке.

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Впрочем, Маутнер два раза успешно пошел в олл-ин и перехватил инициативу. В решающей раздаче игрок собрал сет, который оказался сильнее двух пар Райковича.

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Стоит отметить, что триумфатор фестиваля всю игру просидел с незажженой сигаретой во рту. Мартин лишь недавно начал карьеру профи, а до этого долгое время был дилером, чаще всего на ивентах Европейского покерного тура.

Результаты финального стола The Festival Series Bratislava: