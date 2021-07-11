"Надеюсь, Харри Кейн поднимет трофей": британский покерист – о финале Евро-2020

Патрик Леонард не пропускал матчи команды Гарета Саутгейта на этом чемпионате Европы и верит в итоговый успех "Трех львов"

Патрик Леонард видит Харри Кейна с главным трофеем Евро-2020 / Фото: Getty Images

Уже сегодня станет известен новый футбольный чемпион Европы. В решающем матче Евро-2020 сразятся сборные Италии и Англии. Начало поединка – в 22:00. К слову, онлайн-трансляция матча Италия – Англия будет доступна у нас на сайте.

Горячо поддерживает свою национальную команду один из лучших британских покеристов Патрик Леонард. За день до игры, которая состоится на лондонском "Уэмбли", в Stories на своей страничке в Instagram игрок выложил видео с напутствием игрокам: "Надеюсь, завтра в это время под аркой Уэмбли Харри Кейн поднимет трофей. Удачи!".

Отметим, что букмекеры называют Англию фаворитом финального поединка Евро-2020. Коэффициент на победу команды Гарета Саутгейта в основное время составляет 2.50, тогда как на Италию он выставлен в размере 3.40. Что же касается итогового успеха, то победа Англии на чемпионате Европы оценивается в 1.79. Напомним, что родоначальники футбола еще ни разу не выигрывали Евро, тогда как итальянцам трофей покорялся в 1968 году.