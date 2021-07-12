Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Спорт Life Лайфхакер Техно
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

На WSOP Online прошел самый длинный турнир в серии – победителем стал покерист из Индии

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
12 июля, 18:40
Копировать ссылку
Вишаю Паре потребовалось аж 13 часов, чтобы оставить позади себя более тысячи конкурентов и выиграть дебютный браслет Мировой серии покера
/ Фото: WSOP

Сегодня утром завершился одиннадцатый турнир Мировой серии покера WSOP Online, где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.

Отчетный турнир No Limit Hold'em Ultra Deepstack с бай-ином 400 долларов стал самым длинным в этой серии. Ивент собрал аж 1078 входов и затянулся на 13 часов. Из известных покеристов за финальный стол вышли Энтони Зинно и Алекс Роча – обладатели двух браслетов WSOP.

Читайте также: Все чемпионы Мировой серии покера WSOP Online 2021

Впрочем, Энтони занял лишь 8 место, а Роча довольствовался позицией в топ-тройке. В хедз-апе оказались бельгиец Феликс Вандепут и представитель Индии Вишай Пара. Оппоненты имели примерно равные стеки, однако несколько удачных раздач склонили чашу весов в пользу азиата. Сначала Вишай сильно вышел вперед благодаря двумя парам "десяток" и "шестерок".

А в решающей раздаче Пара раскусил блеф бельгийца, который с 93 без готовой комбинации пошел в олл-ин после ривера. Вандепут так и не дождался стрита (на столе появились K-Q-10-6-5). Индиец с Q6 на руках поддержал его ставку и в итоге вышел победителем. Это позволило ему не только добыть свой первый браслет WSOP Online, но и выиграть более 86 тысяч долларов.

Результаты финального стола WSOP Online Event #11:

  1. Вишай Пара – 86,2 тыс. долларов
  2. Феликс Вандепут – 53,1 тыс. долларов
  3. Алекс Роча – 38,2 тыс. долларов
  4. Александер Кондон – 27,8 тыс. долларов
  5. MasPollo – 20,4 тыс. долларов
  6. Энтони Спинелла – 15,2 тыс. долларов
  7. Джордан Рэган – 11,4 тыс. долларов
  8. Энтони Зинно – 8,6 тыс. долларов
  9. Джесс Коэн – 6,6 тыс. долларов

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Мировая серия покера 2021

WSOP
Online

Все обладатели браслетов
WSOP
Больше новостей
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
42.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.7
5
Дэн Смит Дэн Смит
37
Смотреть весь рейтинг
Теннисист
PokerMatch

Патрик
Антониус

Персона
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять