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На кону 400 тысяч! Стала известна дата дуэли между Филом Хельмутом и Томом Дваном

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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11 января, 20:50
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Двое именитых покеристов вновь сойдутся на High Stakes Duel, чтобы определить победителя, который заберет домой почти полмиллиона
Фил Хельмут и Том Дван сразятся в хедз-апе
Фил Хельмут и Том Дван сразятся в хедз-апе

Прошлый год ознаменовался обилием хедз-апов. В онлайне прошел турнир WPT Heads Up Championship, который выиграл Фил Айви.

Также канал PokerGo проводил телешоу High Stakes Duel. Его главной звездой года стал Фил Хельмут. Сначала американец трижды подряд одолел Антонио Эсфандиари, а позже повторил тот же результат и с Даниэлем Негреану.

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Следующий соперник PokerBrat стал журналист Ник Райт, который уступил лишь раз и не захотел брать реванш. А вот четвертый оппонент для Хельмута оказался роковым.

Им стал принципиальный соперник Том Дван, который 13 лет назад вывел Хельмута из себя неожиданной победой в хедз-апе. Тогда Тому прилетела "десятка" на терне, что заставило Фила взорваться.

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В августе прошлого года Дван вновь оказался сильнее Хельмута на High Stakes Duel. Причем, в решающей раздаче Том с 93 переехал соперника с АА, так как смог собрать две пары.

И вот теперь игроков ждет новый раунд. Стало известно, что 26 января оба игрока вновь окажутся в студии PokerGO. Каждый из них внесет по 200 тысяч долларов бай-ина, а победитель заберет все 400К. После этого проигравший может потребовать реванш или же капитулировать и отправить соперника на встречу с новым оппонентом.

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