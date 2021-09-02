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На Багамах отменили крупную покерную серию из-за коронавируса "Дельта"

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
2 сентября, 22:20
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Организатор Caribbean Party Poker решили провести серию в 2022 году из-за проблем с прибытием иностранцев на Багамские острова
Caribbean Party Poker отменена из-за ковида
Caribbean Party Poker отменена из-за ковида / Фото: Getty Images

Уже скоро чемпионат мира по покеру вернется в Лас-Вегас. Местное казино Rio примет Мировую серию покера, которая пройдет с 30 сентября по 17 ноября.

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Это будет первая WSOP в режиме онлайн после старта пандемии коронавируса. Организаторы разыграют аж 88 золотых браслетов среди лучших игроков мира.

WSOP – крупнейшая покерная серия турниров в мире
WSOP – крупнейшая покерная серия турниров в мире / Фото: Getty Images

Недавно стало известно, что несмотря на рост заболеваемости ковидом "Дельта", Мировая серия все же состоится, однако допускать на нее будут лишь вакцинированных покеристов.

А вот другие покерные ивенты откладываются из-за пандемии. К примеру, казино Maryland Live отменило турнир WPT. Также о смещении серии заявили организаторы Caribbean Poker Party.

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Об этом известному покеристу Робу Янгу сообщили хозяева серии Baha Mar Resorts. Изначально турниры должны были пройти на Багамских островах этой осенью.

Теперь же организаторы намереваются провести СРР в 2022 году, если эпидемиологическая ситуация позволит. Нынче же Багамы пускают к себе иностранцев, однако лишь с отрицательным ПЦР-тестом или справкой о вакцинации.

Отметим, что в прошлом году Caribbean Poker Party прошло в онлайне. Главное событие ивента, которое выиграл Диего Вентура, собрало более тысячи входов. Перуанец за победу получил 879 тысяч долларов.

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