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Мировая серия покера расширяет календарь благодаря смягчению антиковидных ограничений в США

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
17 октября, 15:30
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WSOP добавила два новых рейса для желающих принять участие в Главном событии Мировой серии покера
Мировая серия покера продлится до 17 ноября
Мировая серия покера продлится до 17 ноября / Фото: Pokernews

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. На WSOP 2021 разыгрывается 88 золотых браслетов в живых ивентах, которые вернулись в казино Rio впервые со старта пандемии коронавируса.

Сыграть на WSOP могут лишь полностью вакцинированные от коронавируса участники. Кроме того, неамериканские граждане имеют проблемы с попаданием в США из-за ковидных запретов.

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В частности, страна не пускает к себе туристов из Бразилии, Китая, Великобритании, а также других стран Шенгенской зоны. Правда, с 8 ноября ситуация изменится, ведь США открывает двери для жителей выше указанных стран при условии предоставления справки о вакцинации.

Для WSOP это положительные новости, ведь на Главное событие смогут съехаться больше топ-покеристов. Организаторы объявили об открытии еще двух стартовых дней к Main Event.

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Ранее первый этап Главного события состоял из четырех дней, теперь же – из шести. Дополнительные двое рейсов открыты как раз на 8 и 9 ноября. Расписание Main Event WSOP 2021 выглядит теперь так:

ДатаВремя (Лас-Вегас)Стадия
04.11. (чт)11:00День 1А
05.11. (пт)11:00День 1В
06.11. (сб)11:00День 1С
07.11. (вс)11:00День 1D
08.11. (пн)11:00День 1Е
09.11. (вт)11:00День 2 (A, B, D)
09.11. (вт)12:00День 1F
10.11. (ср)11:00День 2 (C, E, F)
11.11. (чт)11:00День 3

Календарь последующих дней будет опубликован позже. Ожидается, что Main Event завершится 17 ноября, на когда и намечен финиш Мировой серии покера.

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Фил Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
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9
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