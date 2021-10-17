Мировая серия покера расширяет календарь благодаря смягчению антиковидных ограничений в США

WSOP добавила два новых рейса для желающих принять участие в Главном событии Мировой серии покера

Мировая серия покера продлится до 17 ноября / Фото: Pokernews

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. На WSOP 2021 разыгрывается 88 золотых браслетов в живых ивентах, которые вернулись в казино Rio впервые со старта пандемии коронавируса.

Сыграть на WSOP могут лишь полностью вакцинированные от коронавируса участники. Кроме того, неамериканские граждане имеют проблемы с попаданием в США из-за ковидных запретов.

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В частности, страна не пускает к себе туристов из Бразилии, Китая, Великобритании, а также других стран Шенгенской зоны. Правда, с 8 ноября ситуация изменится, ведь США открывает двери для жителей выше указанных стран при условии предоставления справки о вакцинации.

Для WSOP это положительные новости, ведь на Главное событие смогут съехаться больше топ-покеристов. Организаторы объявили об открытии еще двух стартовых дней к Main Event.

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Ранее первый этап Главного события состоял из четырех дней, теперь же – из шести. Дополнительные двое рейсов открыты как раз на 8 и 9 ноября. Расписание Main Event WSOP 2021 выглядит теперь так:

Дата Время (Лас-Вегас) Стадия 04.11. (чт) 11:00 День 1А 05.11. (пт) 11:00 День 1В 06.11. (сб) 11:00 День 1С 07.11. (вс) 11:00 День 1D 08.11. (пн) 11:00 День 1Е 09.11. (вт) 11:00 День 2 (A, B, D) 09.11. (вт) 12:00 День 1F 10.11. (ср) 11:00 День 2 (C, E, F) 11.11. (чт) 11:00 День 3

Календарь последующих дней будет опубликован позже. Ожидается, что Main Event завершится 17 ноября, на когда и намечен финиш Мировой серии покера.