Миллионер из Франции привел единорога на свою свадьбу (фото)

Бертран Гроспелье женился на Дженни Но спустя 10 лет отношений. Пара сыграла оригинальную тематическую свадьбу

Бертран Гроспелье и Дженни Но поженились

Бертран Гроспелье является одним из лучших покеристов в истории. Француз является лучшим для своей страны в рейтинге All Time Money List и входит в ТОП-50 самых успешных в истории.

За свою карьеру ElkY заработал почти 15 миллионов долларов в "живых" турнирах, выиграв два браслета WSOP. В покер он пришел из киберспорта, где был одним из лучших игроков в StarCraft.

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Именно в той сфере Гроспелье и познакомился со своей девушкой-стримершей Дженни Но. Пара уже 10 лет встречается, а недавно наконец-то сыграла свадьбу. Сделала она это в стиле "Зачарованный лес".

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Бертран и Дженни произнесли клятвы под открытым небом в присутствии самых близких людей, а празднование прошло в стеклянном павильоне, который был украшен большим количеством цветов и лампочек.

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Перед гостями выступали музыканты и танцоры. Сам ElkY играл роль рыцаря с мечом, которым он с женой торжественно разрезал торт. Также Гроспелье осчастливил Дженни, приведя на праздник единорога.

Отметим, что Но является уроженкой Южной Кореи, однако позже переехала в Чехию. Какое-то время пара жила во Франции, на родине Бертрана, а позже осела таки в Праге.