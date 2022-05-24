Игра
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🎬 Канны 2022 ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Миллионер из Франции привел единорога на свою свадьбу (фото)

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 мая, 20:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бертран Гроспелье женился на Дженни Но спустя 10 лет отношений. Пара сыграла оригинальную тематическую свадьбу
Бертран Гроспелье и Дженни Но поженились
Бертран Гроспелье и Дженни Но поженились

Бертран Гроспелье является одним из лучших покеристов в истории. Француз является лучшим для своей страны в рейтинге All Time Money List и входит в ТОП-50 самых успешных в истории.

За свою карьеру ElkY заработал почти 15 миллионов долларов в "живых" турнирах, выиграв два браслета WSOP. В покер он пришел из киберспорта, где был одним из лучших игроков в StarCraft.

Реклама

Читайте также: ТОП-5 киберспортсменов, которые начали играть в покер

Именно в той сфере Гроспелье и познакомился со своей девушкой-стримершей Дженни Но. Пара уже 10 лет встречается, а недавно наконец-то сыграла свадьбу. Сделала она это в стиле "Зачарованный лес".

Image

Реклама

Image

Image

Бертран и Дженни произнесли клятвы под открытым небом в присутствии самых близких людей, а празднование прошло в стеклянном павильоне, который был украшен большим количеством цветов и лампочек.

Реклама

Image

Image

Перед гостями выступали музыканты и танцоры. Сам ElkY играл роль рыцаря с мечом, которым он с женой торжественно разрезал торт. Также Гроспелье осчастливил Дженни, приведя на праздник единорога.

ImageImage

Отметим, что Но является уроженкой Южной Кореи, однако позже переехала в Чехию. Какое-то время пара жила во Франции, на родине Бертрана, а позже осела таки в Праге.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
МАЙ
Стивен Чидвик
Стивен Чидвик
Крис Фергюсон
Крис Фергюсон
Хоссейн Энсан
Хоссейн Энсан
1 /2
Дни рождения мая
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять