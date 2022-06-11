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Малиновский выиграл крупный турнир по онлайн-покеру и заработал 307 тысяч

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
11 июня, 20:54
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Уроженец Беларуси Виктор Малиновский во второй раз в карьере триумфовал в онлайн-турнире Super Millions
Виктор Малиновский - один из лучших польских игроков
Виктор Малиновский - один из лучших польских игроков

Ивент Super Million$ является одним из самых престижных в онлайн-покере. Недавно завершился розыгрыш нового турнира, в котором победителем стал игрок из Польши.

Последний ивент собрал 151 вход. Уроженец Беларуси Виктор Малиновский, который нынче живет и имеет гражданство Польши, начинал финалку с третьим стеком после Готтлиба и Вусдена.

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Впрочем, Виктор сумел оставить позади несколько именитых покеристов, а в хедз-апе обставил Лева Готтлиба в борьбе за главный приз. В итоге Малиновский стал богаче на 307 тысяч.

Для Limitless это уже второй триумф на Super Million$, прошлый покорился ему чуть более года назад, в мае 2021-го. Тогда поляк сумел поднять 394 тысячи.

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Результаты финального стола Super Million$:

  1. Виктор Малиновский – 306,9 тыс. долларов
  2. Лев Готтлиб – 240,6 тыс. долларов
  3. Самуэль Вусден – 188,6 тыс. долларов
  4. Майк Уотсон – 147,9 тыс. долларов
  5. Алекс Поняковс – 116 тыс. долларов
  6. Бруно Фолькман – 90,9 тыс. долларов
  7. Артур Мартиросян – 71,3 тыс. долларов
  8. Хуан Домингес – 55,9 тыс. долларов
  9. Конор Бересфорд – 43,8 тыс. долларов

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