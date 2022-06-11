Малиновский выиграл крупный турнир по онлайн-покеру и заработал 307 тысяч

Уроженец Беларуси Виктор Малиновский во второй раз в карьере триумфовал в онлайн-турнире Super Millions

Виктор Малиновский - один из лучших польских игроков

Ивент Super Million$ является одним из самых престижных в онлайн-покере. Недавно завершился розыгрыш нового турнира, в котором победителем стал игрок из Польши.

Последний ивент собрал 151 вход. Уроженец Беларуси Виктор Малиновский, который нынче живет и имеет гражданство Польши, начинал финалку с третьим стеком после Готтлиба и Вусдена.

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Впрочем, Виктор сумел оставить позади несколько именитых покеристов, а в хедз-апе обставил Лева Готтлиба в борьбе за главный приз. В итоге Малиновский стал богаче на 307 тысяч.

Для Limitless это уже второй триумф на Super Million$, прошлый покорился ему чуть более года назад, в мае 2021-го. Тогда поляк сумел поднять 394 тысячи.

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Результаты финального стола Super Million$: