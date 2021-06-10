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Махинации с тестами на "ковид": покериста могут посадить на пять лет за мошенничество на пандемии

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
10 июня, 17:27
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Билли Джо Тэйлора обвиняют в подделывании тестов на коронавирус и обогащении на 88 миллионов долларов
Билли Джо Тэйлор запятнал свою репутацию в мошенничестве
Билли Джо Тэйлор запятнал свою репутацию в мошенничестве / Фото: seminolehardrockpokeropen.com

В США разгорелся скандал с участием покериста Билли Джо Тэйлора. Полиция провела рейд на дом игрока и конфисковала технику и автомобиль. Также покерист был задержан и отпущен под залог в 100 тысяч долларов.

Главной причиной таких действий стали махинации Билли во время пандемии коронавируса в стране. Сообщается, что Тэйлор обвиняется в мошенничестве на сумму более 88 миллиона долларов. Его фирмы "Vitas Laboratories" и "Beach Tox" подозреваются в продаже фиктивных тестов на COVID-19, которых никогда и не проводили.

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Билли является одним из 14 подозреваемых по данному делу. Сообщается, что Тэйлор собирал имена и номера страховок клиентов, после чего с помощью обученных подельников печатал фиктивные чеки. Что интересно, украденные у государства деньги Билли спускал на дорогостоящие турниры по покеру в офлайн. Ему даже дали прозвище "Bildo", а парень поражал своим размахом и агрессивной игрой за столом. Если же вину Тэйлора докажут, ему светит до пяти лет в федеральной тюрьме США. По другой версии горе-покерист может отделаться большим штрафом и исправительными работами.

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