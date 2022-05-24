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Мадридские каникулы Двана: американец уничтожил финальный стол в турнире по Омахе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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24 мая, 18:38
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Тому Двану не было равных в Омахе на серии Triton Poker Open. Американец лично выбил всех призеров на финалке
Том Дван выиграл турнир на Triton Poker Open
Том Дван выиграл турнир на Triton Poker Open / Фото: Pokeroff

В Мадриде подходит к концу престижная покерная серия Triton Poker Open. В столице Испании собралось немало топовых игроков, чтобы разделить сотни тысяч долларов призовых.

Вчера подошел к концу 11-й ивент по Омахе. Турнир не вызвал большого интереса у игроков, на нем было сделано всего 34 входа по 25 тысяч евро. Итоговый призовой фонд не дотянул и до миллиона.

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Впрочем, финал получился звездным. Немного не дотянул до призов Пол Фуа, являющийся основателем серии. Его выбил финский экс-теннисист и нынче опытный хайроллер Патрик Антониус.

Сам покерист остановился на 4-м месте, а победителем стал мастер хедз-апа Том Дван. Американец показал суперкласс, выбив шестерых из семи оппонентов за финалкой. Последним не устоял Джереми Осмус.

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Призовые игроков турнира PLO Triton Poker Open:

  1. Том Дван – 290 тыс. евро
  2. Джереми Осмус – 199 тыс. евро
  3. Том-Аксель Беделл – 127 тыс. евро
  4. Патрик Антониус – 97,5 тыс. евро
  5. Филип Ловрич – 76,5 тыс. евро
  6. Элтон Тсанг – 60 тыс. евро

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