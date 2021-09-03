Лучший покерист Украины Евгений Качалов продлил сотрудничество с PokerMatch

Самый успешный игрок страны является амбассадором PokerMatch с 2019 года

Евгений Качалов - амбассадор PokerMatch / Фото: PokerMatch

Недавно PokerMatch представил нового амбассадора. Им стал известный шоумен Вадим Мичковский, известный как Дядя Жора.

Сегодня же покер-рум объявил о продлении контракта с другим своим амбассадором Евгением Качаловым. Это будет уже третий год, как киевлянин представляет PokerMatch.

За прошедшие два года Евгений не раз встречался с игроками покер-рума в онлайне, а в этом году Качалов стал постоянным участником живых серий в Украине.

Покерист боролся за победу в чемпионате Украины по спортивному покеру в Харькове. Недавно же Евгений стал одной из приглашённых звёзд в турнире серии PokerMatch UA Millions в Одессе, где выбил аж шесть оппонентов.

"Мне очень нравится то, что делает PokerMatch в Украине для покеристов, как развивается компания. Приятно быть частью этой большой и крутой команды. Уверен, вас ждёт ещё много приятных сюрпризов, турниров и акций с моим участием".

Отметим, что Евгений Качалов является самым известным украинским покеристом. За свою карьеру украинец выиграл более девяти миллионов долларов, а в 2011 году стал обладателем золотого браслета WSOP.