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Легенды покера инвестируют в украинца, который едет в Лас-Вегас ради благотворительности

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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28 мая, 18:36
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Фил Хельмут, Джош Арье и Даниэль Негреану приветствуют возвращение Евгения Качалова на WSOP
Фил Хельмут (слева) и Даниэль Негреану (справа) поддержали Евгения Качалова
Фил Хельмут (слева) и Даниэль Негреану (справа) поддержали Евгения Качалова

Уже во вторник в Лас-Вегасе стартует новая Мировая серия покера. В "город грехов" съедутся лучшие игроки со всего мира, чтобы разыграть между собой 89 золотых браслетов.

Среди участников WSOP 2022 будет и самый успешный покерист в истории Украины Евгений Качалов. Наш соотечественник уже выигрывал браслет 11 лет назад и всего за карьеру заработал более 9 миллионов долларов в живых турнирах.

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Впрочем, в этот раз Евгений отправляется в Лас-Вегас также с гуманитарной целью, поскольку спортсмен намерен просвещать покерный мир об ужасах войны, которую Россия развязала на его Родине.

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Также часть от своих призовых Качалов отдаст на благотворительность для украинцев, которые пострадали от агрессии фашистов. Поможет ему в этом и крупнейший рум Украины PokerMatch.

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Кроме того, частично проспонсировать бай-ины Качалова решили и иконы современного покера Фил Хельмут, Джош Арье и Даниэль Негреану. В случае попадания украинца в призы дольщики Евгения получат часть от его выигрыша.

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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