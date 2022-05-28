Легенды покера инвестируют в украинца, который едет в Лас-Вегас ради благотворительности

Фил Хельмут, Джош Арье и Даниэль Негреану приветствуют возвращение Евгения Качалова на WSOP

Фил Хельмут (слева) и Даниэль Негреану (справа) поддержали Евгения Качалова

Уже во вторник в Лас-Вегасе стартует новая Мировая серия покера. В "город грехов" съедутся лучшие игроки со всего мира, чтобы разыграть между собой 89 золотых браслетов.

Среди участников WSOP 2022 будет и самый успешный покерист в истории Украины Евгений Качалов. Наш соотечественник уже выигрывал браслет 11 лет назад и всего за карьеру заработал более 9 миллионов долларов в живых турнирах.

Реклама

Впрочем, в этот раз Евгений отправляется в Лас-Вегас также с гуманитарной целью, поскольку спортсмен намерен просвещать покерный мир об ужасах войны, которую Россия развязала на его Родине.

Читайте также: Список самых титулованных игроков WSOP

Также часть от своих призовых Качалов отдаст на благотворительность для украинцев, которые пострадали от агрессии фашистов. Поможет ему в этом и крупнейший рум Украины PokerMatch.

Реклама

Кроме того, частично проспонсировать бай-ины Качалова решили и иконы современного покера Фил Хельмут, Джош Арье и Даниэль Негреану. В случае попадания украинца в призы дольщики Евгения получат часть от его выигрыша.