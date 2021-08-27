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Легенда покера собрал 150 тысяч долларов на помощь жертвам репрессий в Афганистане

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
27 августа, 14:30
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Американец Дэн Смит вместе со своими коллегами из мира покера протянул руку помощи беженцам, которые пострадали от переворота в Афганистане
Дэн Смит помогает афганским жертвам, которые страдают от режима талибов
Дэн Смит помогает афганским жертвам, которые страдают от режима талибов / Фото: Getty Images, WSOP

Один из богатейших покеристов мира Дэн Смит сообщил на своей страничке в Twitter о том, что его благотворительная организация Double Up Drive пожертвует 150 тысяч долларов на помощь афганцам.

Сообщается, что компания перечислит средства IRAP. Эта международная организация сейчас оказывает помощь десяткам тысяч людей, которые страдают от репрессий талибов в Кабуле.

Всего за два дня Дэн Смит собрал 60 тысяч долларов, а на следующий день один анонимный человек добавил 50 тысяч долларов. Таким образом, изначальная цель собрать 100 тысяч была достигнута и планка поднялась до 150К.

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Double Up Drive занимается благотворительностью с 2014 года. За семь лет с его помощью было собрано более 18 миллионов долларов. Смит поблагодарил меценатов за участие в сборе средств:

Благодарен за нескончаемую поддержку сообщества. Очень приятно быть его частью на протяжении многих лет

Напомним, после того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.

Фото: REUTERS/Parwiz
Фото: REUTERS/Parwiz

13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани, а десятки тысяч афганцев покинули свои дома.

/ Фото: Getty Images

США и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.

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