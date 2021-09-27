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Лас-Вегас, трепещи! Бразильцы нашли кайфовый способ обойти запрет на въезд в США (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
27 сентября, 19:40
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Покеристам из Бразилии придется отсидеть карантин в теплых странах перед тем, как попасть на Мировую серию в Лас-Вегас
Рафаэль Гомес, Ренан Бруски и Юрий Дзивилевский отдыхают накануне WSOP
Рафаэль Гомес, Ренан Бруски и Юрий Дзивилевский отдыхают накануне WSOP

Уже в четверг в Лас-Вегасе стартует новая Мировая серия покера. WSOP пройдет впервые в офлайн-режиме после начала пандемии коронавируса.

Организаторы проведут 88 "живых" событий, в которых будут разыгрываться золотые браслеты. Также еще 11 ивентов WSOP пройдут в онлайн-режиме.

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WSOP – крупнейшая покерная серия турниров в мире
WSOP – крупнейшая покерная серия турниров в мире / Фото: Getty Images

Из-за новой вспышки ковида ранее было принято решение об обязательной вакцинации для всех участников серии. Также существует проблема для иностранцев, связанная с попаданием в США.

В стране действуют ограничение на въезд из некоторых стран мира с высоким уровнем заражения. В США запрещают въезд лицам, которые за две недели до этого находились в Великобритании и странах ЕС, Китае, Индии, ЮАР, Иране.

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Такое же ограничение касается и бразильцев, которые в многочисленном составе собираются приехать на серию. Впрочем, местные покеристы решили уехать на карантин в другие страны. Так, Рафаэль Мораес отдыхает в мексиканской Тулуме, где снимает блог с женой Лали Турнье и Тьяго Кремой.

В свою очередь, Ренан Бруски отдыхает на Арубе, откуда хвастается в Instagram фотографиями моря и песчаных пляжей. А Юрий Дзивиливеский выбрал для карантина Коста-Рику. Все эти покеристы проведут двухнедельный отдых в "зеленых" странах для США.

покерWSOP
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