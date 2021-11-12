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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Кто хочет стать миллионером? Лучший покерист Украины разыграет невероятные призы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 ноября, 10:10
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Евгений Качалов совместно с PokerMatch приглашает любителей покера на горячую рейк-гонку, в которой можно выиграть немаленькие деньги
Евгений Качалов и PokerMatch проведут миллионную акцию
Евгений Качалов и PokerMatch проведут миллионную акцию / Фото: PokerMatch

Украинский покер-рум PokerMatch продолжает радовать клиентов своими крутыми акциями. К примеру, эксперт рума Глеб Тремзин приглашает на дуэль, где можно выиграть 25 тысяч гривен.

А уже с 13 ноября крутую рейк-гонку запускает амбассадор PokerMatch и обладатель браслета WSOP 2011 Евгений Качалов. Акция под названием "Карта на миллион" пройдет до 28 ноября. Как в ней принять участие?

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Евгений Качалов – амбассадор PokerMatch

Достаточно просто играть в покер на PokerMatch и генерировать как можно больше рейка. Все игроки, которые сгенерируют от 100 гривен комиссии за день, станут участниками акции и получат в подарок Козырную карту.

Читайте также: PokerMatch разыграет почти 4 миллиона гривен до конца недели

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По ней можно выиграть приз до 1 миллиона гривен! Отметим, что никаких ограничений по дисциплинам нет, будь-то Холдем или Омаха. С подробными правилами акции можно ознакомиться на официальном сайте PokerMatch.

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Брин Кенни Брин Кенни
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Джастин Бономо Джастин Бономо
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3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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