Кто хочет стать миллионером? Лучший покерист Украины разыграет невероятные призы

Евгений Качалов совместно с PokerMatch приглашает любителей покера на горячую рейк-гонку, в которой можно выиграть немаленькие деньги

Евгений Качалов и PokerMatch проведут миллионную акцию / Фото: PokerMatch

Украинский покер-рум PokerMatch продолжает радовать клиентов своими крутыми акциями. К примеру, эксперт рума Глеб Тремзин приглашает на дуэль, где можно выиграть 25 тысяч гривен.

А уже с 13 ноября крутую рейк-гонку запускает амбассадор PokerMatch и обладатель браслета WSOP 2011 Евгений Качалов. Акция под названием "Карта на миллион" пройдет до 28 ноября. Как в ней принять участие?

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Достаточно просто играть в покер на PokerMatch и генерировать как можно больше рейка. Все игроки, которые сгенерируют от 100 гривен комиссии за день, станут участниками акции и получат в подарок Козырную карту.

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По ней можно выиграть приз до 1 миллиона гривен! Отметим, что никаких ограничений по дисциплинам нет, будь-то Холдем или Омаха. С подробными правилами акции можно ознакомиться на официальном сайте PokerMatch.