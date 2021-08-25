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Крупнейший британский покер-рум готов к открытию впервые за время пандемии коронавируса

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
25 августа, 19:15
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Покер-рум Dusk Till Dawn долгое время не пользовался разрешением британского правительства на выход с карантина, однако теперь заведение возвращается к привычной жизни
Покер-рум Dusk Till Dawn продолжает оставаться на карантине
Покер-рум Dusk Till Dawn продолжает оставаться на карантине / Фото: Pokernews

В начале июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил все ковидные ограничения для казино и покер-румов. Уже с 19 июля в стране можно посещать заведения без масок и соблюдения дистанции.

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Тем не менее, не все румы спешат пользоваться послаблением карантинных ограничений. Один из крупнейших покер-румов Великобритании Dusk Till Dawn так и не открылся ни в мае, ни в июле.

Хозяин заведения Роб Янг посчитал, что делается это в целях безопасности игроков, чтобы предотвратить распространение "Дельта"-штамма коронавируса. Однако теперь Роб намерен все же открыть рум.

Хозяин анонсировал "мягкий запуск" заведения с октября-ноября этого года. Впрочем, крупных турниров Dusk Till Dawn не собирается принимать до следующего года как минимум.

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В отличие от многих игорных заведений, Dusk Till Dawn не занимается казино, а сконцентрирован исключительно на покере. В обычном режиме залы рума могут принять около 500 человек одновременно.

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