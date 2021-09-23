Крупнейшие покер-румы мира покидают Нидерланды из-за лицензирования игорного бизнеса

Организаторы онлайн-турниров по покеру вынуждены взять паузу в своей деятельности на территории "страны тюльпанов", пока не получат новую лицензию

Крупнейшие онлайн-румы мира вынуждены приостановить работу в Нидерландах / Фото: Getty Images

Рынок Нидерландов становится более недоступным для покер-румов. С 1 октября 2021 года в стране вводят лицензирование игорных операторов.

Также правительство утвердило штрафы для операторов без лицензии. Его размер составит 4% от оборота денежных средств рума. Раньше минимальный штраф был 200 тысяч евро, а теперь вырос до 600 тысяч.

Реклама

Читайте также: Как выглядит первое легальное казино Киева

В данный момент онлайн-румы работают в Нидерландах через международный клиент. Но уже с нового месяца операторам нужно будет получать местную лицензию и работать через национальный клиент.

Реклама

Большинство крупнейших онлайн-румов мира в Нидерландах не успеют адаптироваться к новым правилам. Получить местную лицензию организаторы смогут не раньше апреля 2022 года.

Читайте также: Как часто дилеры Лас-Вегаса меняют колоды карт

Проблема заключается еще и в том, что многие румы ранее были наказаны за активное вовлечение голландских граждан в игру. Теперь же они находятся в "cooling-off" периоде, который истекает 1 апреля.