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"Корова" из России – обладатель золотого браслета WSOP Online (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
26 августа, 16:10
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Россиянин Радмир Садиров под ником "КОРОВА" стал победителем онлайн-ивента Мировой серии покера
WSOP проведет 33 онлайн-турнира для определения новых обладателей браслетов
WSOP проведет 33 онлайн-турнира для определения новых обладателей браслетов / Фото: WSOP

В августе известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Вчера же прошел один из ивентов с бай-ином 5 тысяч долларов.

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Участие в нем приняли 144 игрока. Финальный стол 18-го турнира по Short Deck прошел всего за полтора часа. Победителем стал россиянин Радмир Садиров, который играет под интересным ником "KOPOBA".

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В хедз-ап Садиров вышел против обладателя браслета WSOP бразильца Жоау Виейры, который начинал финалку с предпоследним стеком. Впрочем, свой фаворитизм Радмир подтвердил.

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В решающей раздаче россиянин собрал сет из дам. Отметим, что россиянин выиграл свой первый браслет Мировой серии покера и в основном играет в онлайне. В интернете Радмир выиграл более 350 тысяч.

Результаты финального стола WSOP Event #18 Short Deck:

  1. Радмир Садиров – 169,1 тыс. долларов
  2. Жоау Виейра – 122,2 тыс. долларов
  3. Йен-Ян Яо – 88,4 тыс. долларов
  4. Даниэль Дворесс – 63,9 тыс. долларов
  5. Дарио Саммартино – 46,2 тыс. долларов
  6. Сэм Гринвуд – 33,4 тыс. долларов
  7. Мукоро Гберевбие – 24,1 тыс. долларов

WSOPWSOP Online
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