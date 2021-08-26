"Корова" из России – обладатель золотого браслета WSOP Online (видео)

В августе известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Вчера же прошел один из ивентов с бай-ином 5 тысяч долларов.
Участие в нем приняли 144 игрока. Финальный стол 18-го турнира по Short Deck прошел всего за полтора часа. Победителем стал россиянин Радмир Садиров, который играет под интересным ником "KOPOBA".
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В хедз-ап Садиров вышел против обладателя браслета WSOP бразильца Жоау Виейры, который начинал финалку с предпоследним стеком. Впрочем, свой фаворитизм Радмир подтвердил.
В решающей раздаче россиянин собрал сет из дам. Отметим, что россиянин выиграл свой первый браслет Мировой серии покера и в основном играет в онлайне. В интернете Радмир выиграл более 350 тысяч.
Результаты финального стола WSOP Event #18 Short Deck:
- Радмир Садиров – 169,1 тыс. долларов
- Жоау Виейра – 122,2 тыс. долларов
- Йен-Ян Яо – 88,4 тыс. долларов
- Даниэль Дворесс – 63,9 тыс. долларов
- Дарио Саммартино – 46,2 тыс. долларов
- Сэм Гринвуд – 33,4 тыс. долларов
- Мукоро Гберевбие – 24,1 тыс. долларов