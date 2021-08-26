"Корова" из России – обладатель золотого браслета WSOP Online (видео)

Россиянин Радмир Садиров под ником "КОРОВА" стал победителем онлайн-ивента Мировой серии покера

WSOP проведет 33 онлайн-турнира для определения новых обладателей браслетов / Фото: WSOP

В августе известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Вчера же прошел один из ивентов с бай-ином 5 тысяч долларов.

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Участие в нем приняли 144 игрока. Финальный стол 18-го турнира по Short Deck прошел всего за полтора часа. Победителем стал россиянин Радмир Садиров, который играет под интересным ником "KOPOBA".

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В хедз-ап Садиров вышел против обладателя браслета WSOP бразильца Жоау Виейры, который начинал финалку с предпоследним стеком. Впрочем, свой фаворитизм Радмир подтвердил.

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В решающей раздаче россиянин собрал сет из дам. Отметим, что россиянин выиграл свой первый браслет Мировой серии покера и в основном играет в онлайне. В интернете Радмир выиграл более 350 тысяч.

Результаты финального стола WSOP Event #18 Short Deck: