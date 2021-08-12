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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Коронавирус не помеха: англичанин сделал рисковую ставку на 10 тысяч долларов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
12 августа, 15:55
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Покерист Райан Лапланте поспорил с Патриком Леонардом, что Мировая серия покера не пройдет без дисквалификаций
Райан Лапланте и Патрик Леонард
Райан Лапланте и Патрик Леонард

Этой осенью Мировая серия покера пройдет впервые со старта пандемии коронавируса. Из-за карантина и распространения штамма "Дельта" WSOP пройдет в необычном режиме.

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Организация сообщала, что намерена несколько раз в день тестировать игроков на ковид и исключать из турниров тех, у кого обнаружено заболевание. Более того, дисквалифицировать могут и здоровых покеристов.

Если игрок более 15 минут находился на расстоянии до двух метров от зараженного человека, его также обяжут сесть на карантин и прекратить игру. Такой схемой возмутился британский игрок Патрик Леонард в Twitter.

Это правило – абсолютное безумие. Дилеры меняются каждые 30 минут, а игроки точно не сидят более чем в 2 метрах от них? Не понимаю, как это не вызовет абсолютного хаоса.

Правда, при этом Патрик заключил спор с другим покеристом Райаном Лапланте. Американец считает, что ни одно браслетное событие на Мировой серии покера не обойдется без дисквалификации.

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Судя по всему, Леонард верит, что некоторые ивенты пройдут полностью. На это он поставил 10 тысяч, которые может потерять, если Лапланте окажется прав.

Мировая серия покера пройдет с 30 сентября по 17 ноября в Лас-Вегасе, в казино "Рио". На WSOP 2021 будет разыграно 88 золотых браслетов.

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