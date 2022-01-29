Как защищают карты во время игры? Фотоподборка милых аксессуаров за покерным столом

Игроки в покер часто берут с собой на турнир маленькие статуэтки, чтобы защитить свои карты. Некоторые из них даже являются талисманами для покеристов

"Хранители карт" на серии PokerMatch UA Millions

Недавно в Киеве завершилась первая крупная офлайн-серия 2022 года PokerMatch UA Millions. С 14 по 23 января организаторы провели 10 премиальных ивентов в киевском отеле Premier Palace.

Игроки разыграли между собой аж 19,5 миллиона гривен. Также серия отметилась прибытием звездных гостей – опытных покеристов Леона Цукерника и Бертрана Гроспелье.

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Для любителей покера турниры стали настоящей отдушиной, поэтому неудивительно, что гарантии всех ивентов были побиты. В покер-руме царила положительная и доброжелательная атмосфера.

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При этом запомнились не только сами игроки, но и их аксессуары. Кто-то играл в солнцезащитных очках, другие предпочитали наушники. При этом очень многие пришли на турниры с "хранителями карт", которые служили для них некими талисманами.

Из этих фигурок можно было собрать настоящий зоопарк. Фотографы все время выхватывали интересные статуэтки на покерных столах. Предлагаем посмотреть, что берут с собой на игру украинские покеристы.

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Золотая рыбка готова исполнить любое желание покериста.

Мастер Йода всегда придет на помощь за покерным столом.

Как же без новогоднего оленя в январе?

Любители "Ледникового периода" также посетили покерную серию.

А как вам такая пандочка?

Маленький Будда всегда защитит от даунстрика.

Ну разве не милота?

Такую защиту просто так не пройдешь.

Возможно, именно так выглядит самый большой "хранитель карт".