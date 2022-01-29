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Как защищают карты во время игры? Фотоподборка милых аксессуаров за покерным столом

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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29 января, 15:16
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Игроки в покер часто берут с собой на турнир маленькие статуэтки, чтобы защитить свои карты. Некоторые из них даже являются талисманами для покеристов
"Хранители карт" на серии PokerMatch UA Millions
"Хранители карт" на серии PokerMatch UA Millions

Недавно в Киеве завершилась первая крупная офлайн-серия 2022 года PokerMatch UA Millions. С 14 по 23 января организаторы провели 10 премиальных ивентов в киевском отеле Premier Palace.

Игроки разыграли между собой аж 19,5 миллиона гривен. Также серия отметилась прибытием звездных гостей – опытных покеристов Леона Цукерника и Бертрана Гроспелье.

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Для любителей покера турниры стали настоящей отдушиной, поэтому неудивительно, что гарантии всех ивентов были побиты. В покер-руме царила положительная и доброжелательная атмосфера.

Возможно, это изображение (2 человека, люди стоят и в помещении)

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При этом запомнились не только сами игроки, но и их аксессуары. Кто-то играл в солнцезащитных очках, другие предпочитали наушники. При этом очень многие пришли на турниры с "хранителями карт", которые служили для них некими талисманами.

Из этих фигурок можно было собрать настоящий зоопарк. Фотографы все время выхватывали интересные статуэтки на покерных столах. Предлагаем посмотреть, что берут с собой на игру украинские покеристы.

Возможно, это изображение (в помещении)

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Золотая рыбка готова исполнить любое желание покериста.

Возможно, это изображение (водоем)

Мастер Йода всегда придет на помощь за покерным столом.

Нет описания фото.

Как же без новогоднего оленя в январе?

Возможно, это изображение (в помещении)

Любители "Ледникового периода" также посетили покерную серию.

Нет описания фото.

А как вам такая пандочка?

Возможно, это изображение (стоит)

Маленький Будда всегда защитит от даунстрика.

Возможно, это изображение (в помещении)

Ну разве не милота?

Возможно, это изображение (в помещении)

Такую защиту просто так не пройдешь.

Нет описания фото.

Возможно, именно так выглядит самый большой "хранитель карт".

Возможно, это изображение (в помещении)

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