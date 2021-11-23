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Как украинцы относятся к легализации игорного бизнеса. Неожиданные результаты исследования

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 ноября, 13:35
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Исследование показало, что половина молодого населения не против законного функционирования азартных игр
UGC и Info Sapiens представили результаты исследования на тему "Отношения украинцев к гемблингу"
UGC и Info Sapiens представили результаты исследования на тему "Отношения украинцев к гемблингу" / Фото: UGC

Вчера в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоялась пресс-конференция с участием лидеров Ukrainian Gambling Council и исследовательского агентства Info Sapiens.

На ней были представлены результаты первого независимого социологического исследования общественного мнения на тему "Отношение украинцев к гемблингу". Его результаты оказались достаточно показательными. Вот их краткие итоги:

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  • 7,2% респондентов заявили о том, что хотели бы сыграть хотя бы в одну азартную игру на деньги в будущем.

Этот показатель свидетельствует о том, что тезис "каждый второй гражданин Украины станет зависим от гемблинга из-за его легализации" является фейковым. Украинцы – не "играющая нация", а опрос продемонстрировал, что легализация азартных игр направлена ​​на привлечение иностранных игроков и развитие гемблинг-туризма.

  • 43,2% украинцев поддерживают хотя бы один из аргументов в пользу легализации азартных игр в Украине.

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Этот пункт опровергает неправдивую информацию о том, что почти 80% украинцев выступают категорически против легализации гемблинга.

  • Наибольшей поддержкой гемблинг пользуется у респондентов 18-34 лет. Среди них показатель поддержки хотя бы одного аргумента в пользу легализации составляет 50,6%.

Ввиду специфики темы азартных игр показатель поддержки легализации среди других возрастных групп населения также достаточно высок – 43,4% для граждан в возрасте от 35-54 года и 37,5% для респондентов 55+ лет.

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Среди участников исследования, выразивших желание сыграть в азартную игру на деньги в будущем, наиболее популярными оказались следующие виды азартных игр:

  • интернет-покер – 2,7%
  • интернет-казино – 3,2%
  • казино – 3,4%
  • игровые автоматы – 4,1%
  • ставки в букмекерских компаниях – 4,5%

Подобные исследования позволяют получить правдивые аналитические данные о ситуации на рынке игровой индустрии, а также уберегают от манипуляций со стороны противников реформы и представителей нелегальных организаторов азартных игр.

Кроме того, данные могут быть использованы государственными органами, легальными организаторами азартных игр и населением для лучшего понимания процесса легализации гемблинга в Украине.

СПРАВКА

Ukrainian Gambling Council всеукраинский профильный гемблинговый общественный союз, стремящийся объединить всю легальную игорную индустрию в единый голос для обеспечения стабильного и эффективного развития игорного бизнеса в Украине.

UGC выступает главной платформой для коммуникации между государством и всей легальной гемблинг-индустрией. На сегодня количество членов UGC уже насчитывает 22 легальных организатора азартных игр, общественные организации в сфере гемблинга и представителей СМИ.

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