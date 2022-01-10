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Как разбогатеть в Лас-Вегасе: покерист из Таиланда выиграл более 250 тысяч долларов за два дня

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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10 января, 16:05
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Пуннат Пансри отлично провел новогодние праздники в "городе грехов", став чемпионом двух турниров хайроллеров
Пуннат Пансри выиграл 250 тысяч долларов в двух турнирах хайроллеров
Пуннат Пансри выиграл 250 тысяч долларов в двух турнирах хайроллеров

В 2021 году Майкл Аддамо стал самым успешным покеристом, выиграв за год более 9 миллионов долларов. А уже с первых же дней 2022-го началась новая гонка за первым местом.

Ударно стартовал в этом году тайский игрок Пуннат Пансри. Парень залетел на два ивента хайроллеров в казино Venetian в Лас-Вегасе и оставил всех позади.

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Бай-ин каждого из них составил 10 тысяч долларов. В первом приняли участие 34 игрока, а в решающей стадии Пуннат сумел обыграть таких именитых игроков как Эрик Сайдел, Алекс Фоксен и Джейк Шиндлер.

Punnat Punsri

Заработав за ивент 118К, Пансри на следующий же день выиграл следующий турнир из 37-ми участников. В хедз-апе парень из Таиланда одолел Кристофер Брюэра и добавил в свою копилку еще 133 тысячи.

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Итого, заработав за два дня более 250 тысяч долларов, Пуннат возглавил Money List 2022 года. Что интересно, за весь прошлый год Пансри заработал лишь 200К, а триумфы этого года позволили ему довести доход от покера за всю карьеру до 584 тысяч.

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