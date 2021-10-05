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Как игорный бизнес собирается обогащать бюджет Украины

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
5 октября, 17:35
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На днях состоялось заседание представителей игорного бизнеса, которые выделили главные тенденции и проблемы на рынке
На круглом столе обсудили перспективы игорного бизнеса в Украине
На круглом столе обсудили перспективы игорного бизнеса в Украине / Фото: ukrinform.ua

В пресс-центре информагенства "Українські новини" прошел представительный круглый стол "Актуальные тенденции в развитии игорного бизнеса в Украине". На встрече обсуждались вопросы приоритетных направлений в работе Комиссии по урегулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), детали налоговой реформы, а также социальная ответственность бизнеса.

В дискуссии приняли первый заместитель главы консультационно-экспертного совета КРАІЛ Борис Баум, глава UGC Антон Кучухидзе и руководители известных украинских игровых платформ. Вопрос налогообложения был в приоритете.

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"На повестке дня стоит налоговый вопрос. Все это понимают. Насколько я понимаю, на этой неделе будет проведен второй комитет. Я очень надеюсь, что наш вопрос вынесут на голосование.

Законопроект рынок устраивает. Мы должны дать посыл депутатам, чтоб этот закон скорее приняли во втором чтении и потом мы будем его дорабатывать в течение года. Надеюсь, что закон будет принят", – заявил Борис Баум.

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Единственным представителем покерной индустрии и спикером стал генеральный директор PokerMatch Ukraine Виктор Кириченко. В своем докладе он отметил своевременность цивилизованного урегулирования игорного рынка Украины и отметил важность донесения до аудитории принципов ответственной игры.

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"Перед ответственным покерным румом стоят задачи четко фиксировать выпады чрезмерного увлечения игрой и ограничивать доступ к платформе для таких пользователей. Также есть цель проводить социальные акции, направленные на пропаганду ответственной игры.

Такую работу и социальные акции могут эфективно проводить компании, которые говорят на одном языке, понимают возможные проблемы игроков и заинтересованы в развитии своєй аудитории. Лучший пример таких компаний – локальные национальные покер-румы, которые развивают внутренний рынок и осознают свою социальную ответственность".

Также руководитель PokerMatch Ukraine отметил резкое повышение популярности покера в нашей стране. По его мнению, Украина переживает покерный бум, а онлайн-покер и игральная индустрия в нашей стране имеют достаточно шансов, чтобы стать лидером среди стран СНГ.

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